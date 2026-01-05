Indian Railways News: कानपुर सेंट्रल पर ट्रेनों की लेट लतीफी जारी, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, कानपुर। यह सप्ताह यात्रियों के लिए मुसीबत बना रहा। उनका समय ट्रेनों की प्रतीक्षा में गुजरा। सप्ताह में कोई ऐसा दिन रहीं रहा जब नियमित, प्रीमियम व स्पेशल ट्रेनें सही समय पर सेंट्रल स्टेशन पहुंची हो। वंदे भारत, तेजस, शताब्दी, राजधानी जैसी ट्रेनें भी समय पर यात्रियों को नहीं पहुंचा पाई। मंगलवार को भी ट्रेनों की लेट लतीफी का सिलसिला चलता रहा। 53 ट्रेनें देरी से सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची।

वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत कानपुर सेंट्रल पर सुबह 9:26 की जगह 9:34 बजे आई। बरौनी नई दिल्ली स्पेशल 11 घंटे लेट रही। यह ट्रेन बरौनी से रात 10 बजे कि बजाय सुबह 9:38 बजे आई। दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल दरभंगा से कानपुर सेंट्रल सात घंटे देरी से पहुुंची। यह ट्रेन रात 9:35 बजे की जगह सुबह 4:25 बजे आई। लखनऊ जंक्शन तेजस एक्सप्रेस का दिल्ली से कानपुर आने का समय रात 8:35 बजे की जगह 9:15 बजे दर्शाया गया। ब्रह्मपुत्र मेल आठ घंटे, गोरखधाम एक्सप्रेस पांच घंटे देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंची।

इटावा में ऊधमपुर और महानंदा निरस्त, 12 ट्रेनें रहीं लेट दो दिनों से कोहरा कम होने के कारण ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने लगी है। ऐसे में जहां 25 से 30 ट्रेनें पिछले 15 दिनों से कई-कई घंटों की देरी से आ रही थीं। अब इनकी संख्या कम होती जा रही है। सोमवार को ऊधमपुर और महानंदा एक्सप्रेस निरस्त रहीं तो वहीं सबसे अधिक हापा स्पेशल 11:30 मिनट की देरी से जंक्शन पर पहुंची। इसके अलावा 12 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई-कई घंटे लेट पहुंची। ऐसे में गलन भरी सर्दी और हवा के बीच यात्रियों को ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा। वंदे भारत 1:10 मिनट, इंटरसिटी 2:20 मिनट, कानपुर पैसेंजर 2:38 मिनट, बीकानेर हावड़ा 1:49 मिनट, मुरी 1:10 मिनट, अवध 1:18 मिनट, वैशाली 2:43 मिनट, ऊंचाहार 2:41 मिनट तथा एक और स्पेशल ट्रेन 2:38 मिनट की देरी से जंक्शन पर पहुंची।