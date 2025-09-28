Language
    IND A vs AUS A Series: ग्रीन पार्क की पिच परखेगी दोनों टीमें, 30 गेंदबाज कराएंगे प्रैक्टिस

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए की टीमें वनडे सीरीज से पहले अभ्यास में जुटी हैं। दोनों टीमें ग्रीन पार्क स्टेडियम में पिच को समझने के लिए अभ्यास कर रही हैं। भारतीय टीम दोपहर में और ऑस्ट्रेलियाई टीम शाम को अभ्यास कर रही है। कोच और क्यूरेटर विकेट को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को अच्छी तैयारी का मौका मिल सके।

    भारत ए और आस्ट्रेलिया ए सीरीज को लेकर ग्रीन पार्क स्टेडियम में अभ्यास पिच तैयार करता कर्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। तीन वनडे मैच की सीरीज के पहले मुकाबले से पहले मेजबान भारत ए और मेहमान आस्ट्रेलिया ए के पास अभ्यास से तैयारियों को पुख्ता करने के लिए छह घंटे का समय मिल रहा है। 30 सितंबर को होने वाले मैच से पहले दोनों ही टीमें 28 और 29 सितंबर को नेट्स पर उतरेंगी। दो दिन तक तीन-तीन घंटे के अभ्यास से खिलाड़ी पिच के व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे। मेजबान और मेहमान टीम को बेहतर अभ्यास सुविधा देने के लिए ग्रीन पार्क छात्रावास और कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के 30 गेंदबाज नेट पर गेंदबाजी करेंगे।

    रविवार को दोपहर एक बजे से भारतीय ए टीम ग्रीन पार्क स्टेडियम की काली मिट्टी की पिच के मिजाज को समझेगी, जबकि शाम चार बजे से दूधियों रोशनी में आस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाड़ी अभ्यास के लिए उतरेंगे। इसके लिए स्टेडियम में तीन-तीन अभ्यास विकेट तैयार किए गए हैं। मैच के मुख्य विकेट और अभ्यास विकेट को बीसीसीआइ की ओर नियुक्त किए गए क्यूरेटर राकेश कुमार और ग्रीन पार्क के क्यूरेटर शिव कुमार ने मिलकर तैयार किए हैं। उन्होंने बताया कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के अनुकूल विकेट तैयार किए गए हैं।

    ऋषिकेश और जोशी परखेंगे खिलाड़ियों की तैयारी

    लखनऊ में दो चार दिवसीय मैचों की सीरीज में 1-0 से जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम ग्रीन पार्क में भी अपना विजयी अभियान जारी रखना चाहेगी। इसके लिए रविवार को टीम के खिलाड़ी, कोच ऋषिकेश कानितकर और सुनील जोशी की देखरेख में अभ्यास करेगी।

    भारतीय टीम की ओर से अभ्यास सत्र के पहले दिन प्रभसिमरन सिंह, रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि विश्नोई, अभिषेक पोरेल, प्रियांश आर्या, सिमरजीत सिंह तैयारियों को धार देते नजर आएंगे।

    वहीं, इकाना स्टेडियम की लाल मिट्टी की पिच पर खेलकर आ रही मेहमान टीम आस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ी नई परिस्थितियों में खुद को ढालने उतरेंगे।

    आस्ट्रेलिया ए की ओर से कूपर कोनोली, हैरी डिक्सन, जैक एडवर्ड्स, सैम इलियट, जैक फ्रेजर-मैकगर्क, आरोन हार्डी, मैकेंजी हार्वे, टाय मर्फी, लियाम स्काट, लैची शा, टाम स्ट्रैकर, विल सदरलैंड, कैलम विडलर जैसे खिलाड़ी अभ्यास करेंगे।