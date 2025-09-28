मोबाइल टेक्नोलाजी स्टार्टअप को तकनीक सहयोग देगा IIT Kanpur, सिक्स जी के लिए बढ़ा रहे कदम

आईआईटी कानपुर 5जी और 6जी तकनीक पर काम करने वाले स्टार्टअप्स को अपने इनक्यूबेशन सेंटर से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 1 अक्टूबर को एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। आईआईटी इन स्टार्टअप्स को तकनीकी सहयोग भी देगा जिससे देश में मोबाइल तकनीक और उपकरण निर्माण को बढ़ावा मिल सके। संस्थान जल्द ही एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित करने की योजना बना रहा है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। मोबाइल फोन की फाइव जी और सिक्स जी टेक्नोलाजी क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप को आइआइटी कानपुर अपने इंक्यूबेशन सेंटर का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए स्टार्टअप कंपनियों को आइआइटी के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर से जोड़ा जाएगा। सेंटर की ओर से पहली अक्टूबर को एक वेबीनार का आयोजन भी किया जा रहा है।

आइआइटी कानपुर में फाइव जी और सिक्स जी टेक्नोलाजी को लेकर अनुसंधान कार्य कई साल से जारी हैं। आइआइटी की फाइव जी टेक्नोलाजी का प्रयोग टाटा समूह की कंपनी देश में कर रही है। फाइव और सिक्स जी टेक्नोलाजी पर हो रहे अनुसंधान और इस क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप के साथ आइआइटी कानपुर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश में है जिससे देश में मोबाइल टेक्नोलाजी और उपकरण निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।

इस क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप को आइआइटी अपना तकनीकी सहयोग भी देने के लिए तैयार है। इसी सिलसिले में आगामी एक अक्टूबर को स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर का वेबीनार होने जा रहा है। इसके बाद एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी करने की तैयारी है।

साइबर तकनीक की जानकारी ही साइबर हमलों से बचाव आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) की भूमिका जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ी है। पिछले सालों के दौरान लगभग हर रोज एआइ और मशीन लर्निंग आधारित टूल सामने आए हैं, जिनकी मदद से मानसिक स्वास्थ्य और उद्यमिता विकास भी किया जा सकता है। आइआइटी कानपुर में शनिवार को आयोजित फिक्की फ्लो, आइडियाज मैटर मोस्ट और आइआइटी सी3आइ हब की ओर से आयोजित एआइ युग में डिजिटल ट्रस्ट कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने यह जानकारी दी।