कानपुर के चकेरी में सनसनी, बोरी में मिला युवक का अधजला शव, हत्या कर झाड़ियों में फेंका

कानपुर के चकेरी में मथुरापुर गाँव के पास एक युवक का अधजला शव बोरे में मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव की पहचान करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए शव को जलाकर बोरे में भरकर फेंक दिया।

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी के मथुरापुर गांव में मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे झाडि़यों में पड़ी प्लास्टिक की बोरी के इर्द गिर्द कुत्तों को मंडराते देखा। फिर, शव होने की आशंका पर पुलिस को सूचना दी। यहां पहुंची पुलिस ने बोरी खोली तो अंदर करीब 27 से तीस वर्षीय युवक की थी। मृतक की पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा जलाने से झुलस गया था।

अनुमान है कि मृतक की गला दबाकर हत्या के बाद जलाया गया। यहां पहुंची पुलिस पूछताछ व छानबीन कर फारेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए। इस दौरान बोरी में शव मिलने की खबर से ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं, मृतक की पहचान नहीं हो सकी। साफ है कि युवक की हत्या कर किसी वाहन से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बोरी में भरकर किसी वाहन से लाकर फेंका गया है। मामले में पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर मोर्चरी भेज दिया है।

चकेरी के मथुरापुर गांव के पास सड़क से निकल रहे रहगीरों व ग्रामीणों की नजर झाड़ी में पड़े प्लाटिक के बोरे में पड़ी। जो देखने में एक गठरीनुमा लग रही थी। वहीं, आसपास आवारा कुत्ते भी बोरी को सूंघते हुए मंडरा रहे थे ।इसपर उन्हें आशंका हुई, तो पुलिस को सूचना दी गई। इस दौरान मौके पर चकेरी इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला पुलिस टीम के साथ पहुंचे। जहां बोरी को खुलवाने पर चद्दर , दरी में लिपटी करीब 27 से 30 वर्षीय युवक की लाश मिली। उसका चेहरा की खाल काफी झुलसी थी।

ग्रामीणों से उसकी शिनाख्त के प्रयास हुए। लेकिन,कोई मृतक के बारे में कुछ नहीं बता सका। इसे कहीं दूर से लाकर फेंका गया है। इसके साथ फॉरेंसिक टीम बुलाकर मौके से साक्ष्य एकत्र कराए गए। मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि अनुमान है कि युवक की हत्याकर शव को जलाने का प्रयास हुआ। जिससे उसका चेहरा झुलस गया है, जिससे कुछ हिस्से से खाल हट गई है।बताया कि मृतक के शरीर में कहीं पर चोंट के निशान भी नहीं नजर आ रहे हैं

एक बोरी में पड़ा मिला पुराना भूसा , बोरी समेत गठरी को फूंकने का होगा प्लान घटना को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक की हत्याकर शव को वहीं जलाने का प्लान बना होगा। पर, पकड़े जाने के डर से बाद में शव को कहीं दूर ठिकाने लगाने की योजना होगी। इसपर युवक के शव को गद्दे, दरी, चादर समेत साड़ी में लपेटकर बोरी में भरा गया। जिससे वह किसी वाहन से मथुरापुर पहुंचे। बता दें कि पुलिस को घटना स्थल पर एक दूसरी बोरी पुराना भूसा भरा मिला है। अनुमान है कि हत्यारों ने घटना स्थल पर जलाने के लिए प्लान बनाया होगा। इसलिए साथ में भूसा भी लाया गया। लेकिन , देर रात युवक की हत्या करने के बाद शव ठिकाने लगाने में भोर होने लगा होगा। लिहाजा पकड़े जाने की डर से वह दोनों बोरियां छोड़कर भाग निकले। वहीं युवक के शव के पास मिली साड़ी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वारदात के पीछे युवक की आशनाई का मामला हो सकता है।