    कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, 30 किमी के दायरे में हर 15 मिनट में मिलेगी ई-बस सेवा

    By vivek mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (केसीटीएसएल) ने त्योहारी सीजन के लिए ई-बसों की नई समय सारिणी जारी की है। सीएनजी बसों की कमी को देखते हुए शहर में 30 किमी के दायरे में हर 15 मिनट में ई-बस सेवा मिलेगी। कुछ मार्गों पर बसों की संख्या बढ़ाई गई है जबकि कुछ पर अस्थायी रूप से बंद की गई हैं। दिसंबर तक नई बसें आने की संभावना है।

    शहरवासियों को ई-बसों के जरिये बेहतर परिवहन सुविधा देने की व्यवस्था।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सीएनजी बसों का संचालन शहर में पूरी तरह से ठप होने के बाद मार्गों पर शहरवासियों को ई-बसों के जरिये बेहतर परिवहन सुविधा देने की व्यवस्था बनाई गई है। त्योहारी सीजन में शहरवासियों को 30 किमी के दायरे में मार्गों में 15-15 मिनट के अंतराल में ई-बस सेवा मिल सकेगी। हर एक किमी पर ई-बस आधा मिनट के लिए रुककर सवारियां बिठाएगी।

    कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (केसीटीएसएल) के अधिकारियों ने नई समय सारिणी जारी कर दी है। दो अक्टूबर से नया शेड्यूल ई-बसों के संचालन में लागू हो जाएगा। दैनिक जागरण ने सीएनजी बसों की कमी से यात्रियों को हो रही असुविधा का मुद्दा लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद केसीटीएसएल ने दूरी घटाकर फेरे बढ़ाने की व्यवस्था लागू की है।

    नई व्यवस्था के अनुसार, पहले रामादेवी से बिंदकी तक जाने वाली 16 ई-बसों को सिकटिया (चौडगरा), रामादेवी से आइआइटी तक चलने वाली 23 ई-बसों को मंधना के आगे रामा मेडिकल कालेज और रामादेवी से रनिया रूट पर छह से बढ़ाकर नौ ई-बसों को संचालित किया जाएगा। रूट की दूरी 50 से घटाकर 30 किलोमीटर किया गया है। नौबस्ता से जहानाबाद रूट से आठ ई-बसों को बंद किया जा रहा है।

    दिसंबर तक नई बसों के आने की संभावना है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शहर में बसों का संचालन किया जाएगा। वर्तमान में 77 ई बसों का संचालन हो रहा है। इसमें औसतन 11 हजार रोजाना सफर करके परिवहन सुविधा का लाभ ले रहे हैं। केसीटीएसएल के संचालन प्रबंधक अभिनव निगम ने रूट का सर्वे कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दी।

    रिपोर्ट मंजूर होने के बाद नई समय सारिणी लागू की गई है। वहीं, केसीटीएसएल के प्रबंध निदेशक महेश कुमार ने बताया कि बताया कि ई बसों के संचालन के लिए नई समय सारिणी लागू हो गई है। रूट पर शहरवासियों को हर 15 मिनट में ई-बस सेवा मिलेगी। त्योहारी सीजन में ज्यादा लोड फैक्टर और आय बढ़ाने के लिए चेकिंग भी बढ़ाई जाएगी।

