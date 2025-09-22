Language
    Gold Silver Price Today: सोना-चांदी में जबरदस्त उछाल, नवरात्र के पहले ही दिन तोड़े रिकार्ड, जानें एक्सपर्ट व्यू

    By rajeev saxena Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:34 PM (IST)

    कानपुर के सराफा बाजार में नवरात्र के पहले दिन सोना और चांदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोने का भाव 115000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 136700 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया। पिछले एक साल में सोना और चांदी निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक विकल्प रहे हैं।

    नवरात्र के पहले ही दिन सोना ने 1,300 रुपये प्रति 10 ग्राम छलांग लगाई।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Gold Silver Price Today 22 Sept: सराफा बाजार में नवरात्र के पहले ही दिन सोना चांदी में मांग के साथ ही जबरदस्त उछाल देखने को मिली। सोना जहां 1,300 रुपये प्रति 10 ग्राम उछल कर एक लाख 15 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया, वहीं चांदी 2,450 रुपये प्रति किलो ग्राम उछलकर 1,36,700 रुपये पर पहुंच गई। दोनों के ही ये नए रिकार्ड हैं। पिछले वर्ष नवरात्र के पहले दिन सोना 77,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, वहीं चांदी 93,300 रुपये प्रति किलो थी।

    सराफा बाजार इस समय निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। पिछले एक वर्ष में सोना और चांदी से ज्यादा किसी भी बाजार ने निवेशकों को लाभ नहीं दिया है। सोना पिछले एक वर्ष में 37,600 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा है, वहीं इसने निवेशकों को 48.2 प्रतिशत का लाभ दिया है। दूसरी ओर चांदी में निवेशकों को 43,400 रुपये प्रति किलो का लाभ हुआ है। साथ ही चांदी ने 46.52 प्रतिशत का लाभ दिया है।

    दीपावली तक बढ़ते नजर आएंगे भाव

    नवरात्र के पहले ही दिन इतनी तेज उछाल को लेकर सराफा कारोबारी उत्साहित हैं। सराफा कारोबारी राजेन्द्र शुक्ला के मुताबिक यह शुभ संकेत है और अब से लेकर धनतेरस, दीपावली और सहालग में सराफा बाजार में भाव बढ़ते हुए नजर आएंगे।

    सोना सबसे सुरक्षित निवेश

    एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश (Gold Investment) का विकल्प माना जाता है और इस साल इसने उम्मीद से ज्यादा रिटर्न दिया।  पिछले एक वर्ष में सोना 36 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं चांदी में 41 हजार रुपये प्रति किलो के करीब की वृद्धि हो चुकी है। 

