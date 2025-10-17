सोना-चांदी में तेजी से उछाल, जानें धनतेरस में क्या रहेगा भाव
कानपुर में धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए इस बाद चांदी और सोना ने काफी तेजी पकड़ी हुई है। पिछले साल के धनतेरस से इस साल तक चांदी में 75% और सोने में 65% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। चांदी की कीमत 1,77,000 रुपये प्रति किलो और सोने की कीमत 1,33,900 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। सोना चांदी एक के बाद एक रिकार्ड बनाने में जुटा है। पिछले दो सालों में सोने के दो गुना दाम बढ़ चुके हैं। इधर बीते कुछ महीनों में सोना चांदी की कीमत में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में धनतेरस पर लोगों की सोने चांदी के भाव पर नजर है।
महालक्ष्मी के आशीर्वाद की आस के साथ धनतेरस पर लोग खरीदारी करते हैं। पिछले वर्ष धनतेरस पर सोना व चांदी की खरीदारी करने वालों पर वास्तव में महालक्ष्मी का आशीर्वाद रहा है। पिछले धनतेरस से इस वर्ष धनतेरस तक चांदी में 75 प्रतिशत से ज्यादा तो सोने में 65 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई है।
चांदी पिछले दो वर्ष में एक लाख रुपये प्रति किलो से ज्यादा बढ़ चुकी है। वर्ष 2023 में चांदी 72,900 रुपये प्रति किलो थी। 2024 में चांदी धनतेरस के दिन 1,00,700 रुपये प्रति किलो थी। इस बार धनतेरस के एक दिन पहले चांदी 1,77,000 रुपये है।अभी दो दिन पहले की बात की जाए तो चांदी 1,86,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी।
दूसरी ओर सोना पिछले वर्ष धनतेरस के दिन 81,050 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो इस बार शुक्रवार को 1,33,900 रुपये पर पहुंच चुका था। चांदी और सोना एमसीएक्स पर लगातार बढ़ रहे हैं हालांकि चांदी हाजिर बाजार में टूटती नजर आ रही है।
सोने व चांदी में धनतेरस के दिन पिछले कुछ वर्ष के भाव
- वर्ष-- चांदी -- ---- सोना
- 2017-- 41,200-- 30,600
- 2018-- 39,500-- 32,500
- 2019-- 47,900-- 39,000
- 2020-- 64,000-- 52,450
- 2021-- 66,450-- 49,300
- 2022-- 59,400-- 52,200
- 2023-- 72,900 -- 62,000
- 2024 -- 1,00,700 -- 81,050
- 2025 1,77,000 -- 1,33,900 (एक दिन पहले)
नोट : चांदी के भाव किलो के हिसाब और सोने के भाव 10 ग्राम के हिसाब से हैं।
