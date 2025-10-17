Language
    कानपुर के बाद फर्रुखाबाद में भीषण विस्फोट, दो की मौत और एक गंभीर रूप से घायल

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:06 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में कानपुर के बाद एक और जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें दो लोगों की दुखद मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

    फर्रुखाबाद में विस्फोट की जांच करते पुलिसकर्मी, व अस्पताल में भर्ती घायल। जागरण

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में कानपुर की तरफ जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस हादसे में दो की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। विस्फोट अवैध पटाखों की वजह से हुआ।

    शुक्रवार दोपहर को गांव फतेहपुर परोली निवासी आनंद तिवारी का 18 वर्षीय पुत्र प्रयाग तिवारी, नरायनपुर दुबे का 18 वर्षीय पुत्र ध्रुव दुबे और देवांश बाइक से दैमार की बोरी लेकर जा रहे थे। इनमें दो युवक बोरी से निकालकर दैमार सड़क पर फोड़ रहे थे। तभी सीपी विद्या निकेतन चौराहे के पास बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई।

    इस दौरान बोरी में रखे दैमार में विस्फोट हो गया। जिससे तीनों युवक गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए। तीनों युवकों को आनन फानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहां पर प्रयाग तिवारी और ध्रुव दुबे को मृत घोषित कर दिया गया। शमसाबाद के गांव दलेलगंज निवासी राजेश का 18 वर्षीय पुत्र दीपांश को भर्ती कर लिया गया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

    उसे डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। तीनों युवक सीपी विद्या निकेतन के इंटरमीडिएट के छात्र थे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। ये दैमार कहां से लाए थे इसका अभी तक पता नहीं चल सका है।

    जानें कानपुर में विस्फोट की कहानी

    आठ अक्टूबर की शाम को मूलगंज के मिश्री बाजार में धमाका हुआ। धमाके इतनी जोरदार थे कि फुटपाथ पर लगी दुकाने बिखर गई और आसपास के घरों के शीशे टूट गए। इस दौरान खरीदारी करने आए नौ लोग घायल हो गए। दो दिन पहले एक की मौत हो गई।  