कानपुर के बाद फर्रुखाबाद में भीषण विस्फोट, दो की मौत और एक गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में कानपुर की तरफ जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस हादसे में दो की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। विस्फोट अवैध पटाखों की वजह से हुआ। शुक्रवार दोपहर को गांव फतेहपुर परोली निवासी आनंद तिवारी का 18 वर्षीय पुत्र प्रयाग तिवारी, नरायनपुर दुबे का 18 वर्षीय पुत्र ध्रुव दुबे और देवांश बाइक से दैमार की बोरी लेकर जा रहे थे। इनमें दो युवक बोरी से निकालकर दैमार सड़क पर फोड़ रहे थे। तभी सीपी विद्या निकेतन चौराहे के पास बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान बोरी में रखे दैमार में विस्फोट हो गया। जिससे तीनों युवक गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए। तीनों युवकों को आनन फानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहां पर प्रयाग तिवारी और ध्रुव दुबे को मृत घोषित कर दिया गया। शमसाबाद के गांव दलेलगंज निवासी राजेश का 18 वर्षीय पुत्र दीपांश को भर्ती कर लिया गया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

उसे डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। तीनों युवक सीपी विद्या निकेतन के इंटरमीडिएट के छात्र थे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। ये दैमार कहां से लाए थे इसका अभी तक पता नहीं चल सका है।