पुलिस सख्त पहरे में पकड़ रही फुलझड़ियां, सड़कों पर प्रतिबंधित पटाखों से विस्फोट में फिर गई जान

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। पुलिस भले ही अवैध आतिशबाजी के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर दीपावली पर अस्थाई आतिशबाजी दुकानदारों के पटाखे पकड़कर आंकड़े पूरे कर रही हो, लेकिन वह अवैध तरीके से बनाए जा रहे खतरनाक प्रतिबंधित दैमार पटाखों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकी है। 450 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से यह खुलेआम बेचे जा रहे हैं। ऐसे ही प्रतिबंधित दैमार पटाखे फोड़ते हुए एक बाइक पर सवार तीन युवक हादसे का शिकार हो गए। इसमें दो लोगों की जान चली गई और तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है।

दीपावली पर तेज धमाके करने का शौक युवाओं में ज्यादा होता है। कम लागत में तैयार होने वाले दैमार पटाखे लोग ज्यादा खरीदते हैं। पटक कर चलाए जाने वाले इन पटाखों सस्ते होने के बावजूद इनमें तेज धमाका जरूर होता है, लेकिन यह उतने ही खतरनाक भी होते हैं। इसीलिए यह प्रतिबंधित हैं। मोटा मुनाफा होने कारण कई लोग अवैध तरीके से इनका निर्माण करते हैं। इन दिनों दीपावली नजदीक है तो कायमगंज क्षेत्र में अवैध आतिशबाजी और प्रतिबंधित सुतली बम (दैमार) बनाए जा रहे हैं।

कायमगंज के गांव लालबाग और जिस स्थान पर शुक्रवार को घटना हुई है, उससे कुछ दूरी पर स्थित प्रेमनगर में दैमार और अन्य पटाखे बनाए जा रहे हैं। यहां के दुकानदार 100-100 दैमार पटाखों के पैकेट बनाकर रखते हैं। ग्राहक के पहुंचने पर 450 रुपये से 500 रुपये तक में यह पैकेट बेच देते हैं। इसके बावजूद पुलिस इससे बेखबर रही।

बताया जा रहा है कि वहीं से तीनों छात्र दैमार पटाखे लेकर एक ही बाइक से जा रहे थे। वहीं कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने लालबाग से एक घर से ही दैमार बरामद कर सकी है। फर्रुखाबाद शहर से लेकर ग्रामीणों क्षेत्रों में अवैध आतिशबाजी बनाई जा रही है। अभी तक इसकी भनक पुलिस को नहीं लग सकी है। वहीं आस पास जनपदों से भी अवैध आतिशबाजी की खेप लाई जा रही है। कायमगंज के गांव लालबाग की बात करें तो वहां पर कई घरों में दैमार बनाकर बेचे जा रहे हैं।

जिला मुख्यालय पर आतिशबाजी के थोक दुकानदारों के यहां लालबाग के युवक दैमार बेचने आए थे, लेकिन दुकानदारों ने दैमार खरीदने से मना कर दिया था। जब जनपद फतेहपुर में आतिशबाजी से विस्फोट हुआ तब पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने कायमगंज के लालबाग में छापा मारकर मकान से दैमार व दैमार बनाने वाला बारूद बरामद किया था। उसके बाद पुलिस ने अन्य लोगों को आतिशबाजी के साथ गिरफ्तार किया।

यह वह लोग थे, जो दुकान लगाने के लिए रेडीमेड दुकानों से आतिशबाजी खरीदकर लाए थे। ताकि अस्थाई लाइसेंस बनने पर वह आतिशबाजी बेच सकें। पुलिस इन लोगों तक ही सीमित रही। जहां पर दैमार बनाए जा रहे हैं, वहां पर पुलिस नहीं पहुंच सकी। जिस कारण शुक्रवार को दैमार की बोरी में विस्फोट होने पर दो युवकों की मौत हो गई और तीसरा युवक गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गया।