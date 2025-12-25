कानपुर में गंगा बैराज को पर्यटक स्थल कुछ यूं हो रही तैयारी, दो सौ करोड़ रुपये से होगा विकास

राहुल शुक्ल, कानपुर। गंगा बैराज को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केडीए दो सौ करोड़ रुपये से विकास कराने का खाका तैयार किया है। नए साल में गंगा बैराज का स्वरूप बदला नजर आएगा। गंगा बैराज रास्ते से जुड़ने वाले आसपास के जिलों से पर्यटक स्थल आने वालों को जाम में न फंसना पड़े इसको लेकर रास्तों को चौड़ा करने के साथ ही नया रास्ता बनाया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा बाटेनिकल गार्डन के सुंदरीकरण के साथ ही अटल घाट के पास खाली जगह को भी हरा-भरा किया जाएगा। इसके अलावा गंगा बैराज से जुड़े रास्तों को रोशन किया जाएगा ताकि गंगा बैराज से रात में गुजरने वालों को अंधेरे में न फंसना पड़े। विकास कराने के लिए केडीए ने खाका तैयार करने के सात ही कार्य कराने के लिए टेंडर भी आमंत्रित करना शुरू कर दिया है।

केडीए करेग डेवलप गंगा बैराज अब केवल बांध भर नहीं रह गया है। यह लोगों के लिए मनोरंजन केंद्र भी बन गया है। इसको केडीए एक पर्यटक का रूप देने की तैयारी कर रहा है। आसपास की सड़कों को फोरलेन करने के साथ ही नया रास्ता अटल घाट बैराज से कंपनी बाग चौराहा तक बनाया जा रहा है। इसके बनने से बैराज में आने जाने के लिए दो रास्ते हो जाएगे और त्योहार के समय बैराज पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल जाएगी।

पर्यटक हब बनने से मिलेगा लोगों को रोजगार इसके लिए मैनावती मार्ग से सिंहपुर तक 24 मीटर चौड़ा किया जाएगा और गंगा बैराज से दो जगह से जोड़ा जाएगा। यह भी रास्ते फोरलेन होगे। इसके साथ ही मैनावती मार्ग की तरफ के चौराहा और सिंहपुर चौराहा का भी सुंदरीकरण किया जा रहा है। गंगा बैराज से उन्नाव, शुक्लागंज, लखनऊ, बिठूर मंधना, चौबेपुर, शिवराजपुर,उत्तरीपुरा, बिल्हौर, कन्नौज फरूर्खाबाद, समेत कई जिले जुड़ेगे। एक पर्यटक हब बनाने से लोगों को घूमने की जगह मिलेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। आय भी बढ़ेगी।वर्तमान समय में गंगा बैराज में अटल घाट व नौका विहार बना है। यहां पर रोज लोगों घूमने आते है। अभी आसपास की सड़कें टूटी पड़ी है। रास्ते संकरे है इसके अलावा अंधेरा है। यह सब दुरुस्त हो जाने से लोगों की और संख्या बढ़ेगी।



होने वाले कार्यों की स्थिति मैनावती मार्ग से सिंहपुर तक साढ़े छह किलोमीटर रास्ता 24 मीटर चौड़ा होगा। 30 करोड़ रुपये से निर्माण कराया जाएगा। निर्माण के लिए टेंडर पड़ गए है। पांच जनवरी को खोले जाएगे।

मैनावती मार्ग से गंगा बैराज को दो जगह जोड़ा जाएगा। आठ-आठ सौ मीटर रास्ता फोरलेन किया जाएगा। करीब 3.5 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की जाएगी। करीब आठ मकानों की बाउंड्रीवाल या कुछ हिस्सा आ रहा है। इसको तोड़ा जाएगा। करीब 40 करोड़ रुपये से विकास कार्या जाएगा।

बाटेनिकल गार्डन का विकास 35 करोड़ रुपये से कराया जाएगा। एक जनवरी से मार्निंग वाकर के लिए खोल दिया जाएगा।

गंगा बैराज से मंधना तक 11 किलोमीटर रास्ता आठ करोड़ रुपये से विकसित किया जाएगा।

अटल घाट बैराज से कंपनी बाग चौराहा तक करीब दो किलोमीटर का रास्ता 80 करोड़ रुपये से विकसित किया जाएगा। फोरलेन सड़क बनेगी।

सिंहपुर चौराहा का सुंदरीकरण पहले ही कराया जा रहा है और मैनावती मार्ग से सिंहपुर के बीच में दो करोड़ रुपये से लाइटें लगायी गयी है।

अटल घाट में बची जगह को भी हरा-भरा किया जाएगा।

जनता बोली गंगा बैराज जाने वाले रास्ते चौड़े हो जाए तो जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही पर्यटक स्थल बनने पर आसपास के जिले के लोगों आएगे तो रोजगार भी बढ़ेगा।

विशाल सिंह, नौकरी, विकास नगर

मैनावती मार्ग से सिंहपुर का रास्ता दुरुस्त कर दिया जाए। साथ ही अटल घाट से कंपनी बाग जाने वाला एक और रास्ता बनने से जाम से लोगों को निजात मिल जाएगी।

निखिल बाजपेयी, नौकरी, बिठूर