I Love Muhammad पर कानपुर से शुरू हुआ विवाद दूसरे राज्यों तक पहुंचा, यहां जानें पूरा सच? शहर काजी की अपील

कानपुर के रावतपुर में आई लव मोहम्मद बैनर विवाद के बाद उन्नाव में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। इस मामले में बिना अनुमति के गेट लगाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था जिसके विरोध में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। शहरकाजी ने शांति बनाए रखने और कानून का उल्लंघन न करने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। रावतपुर के सैय्यद नगर में रामनवमी शोभायात्रा गेट के सामने टट्टर पर आइ लव मोहम्मद बैनर का मामला इन दिनों चर्चा में है। कानपुर के अलावा अब बरेली, उन्नाव और दूसरे राज्यों में इस मामले को लेकर जुलूस निकाले जा रहे। उन्नाव में जुलूस निकालकर पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। जबकि केस की हकीकत कुछ और ही है। वहीं, शहरकाजी ने बेवजह होहल्ला मचाकर शांति और कानून व्यवस्था भंग न करने की अपील की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कानपुर(Kanpur) में यहां से शुरू हुआ मामला कानपुर के रावतपुर के सैय्यद नगर में रामनवमी शोभायात्रा गेट के सामने टट्टर पर आइ लव मोहम्मद (I Love Muhammad)का बोर्ड लगाने को लेकर 4 सितंबर को हंगामा हुआ था। एसीपी रंजीत कुमार ने लोगों को समझाकर मामला शांत का प्रयास किया। नाराज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आइ लव मोहम्मद का बैनर हटाए जाने की मांग को लेकर अड़े रहे। करीब दो घंटे बाद बोर्ड को हटाया गया। मुकदमा बारावफात की रोशनी कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति के गेट बनाने पर हुआ है। इसके बाद शराफत हुसैन, शबनूर आलम, बाबू अली, मोहम्मद सिराज, फजलू रहमान, इकराम अहमद, इकबाल, बंटी, कुन्नू कबाड़ी, 10-15 अज्ञात, दो वाहनों के नंबर पर सवार अज्ञात के खिलाफ रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

आइ लव मोहम्मद के बैनर को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि वहां बिना अनुमति के गेट लगाया गया था, जिसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। जब पुलिस पहुंची तो विवाद होने लगा, लेकिन वहां पहले से गेट व बैनर लगाने की अनुमति नहीं ली गई थी। इसलिए नई परंपरा डालने और माहौल बिगाड़ने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल की उनसे मुलाकात भी हो चुकी है। निष्पक्ष जांच की जाएगी। - आशुतोष कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था

पुलिस प्रशासन से एफआइआर रद करने की मांग इसके बाद आइ लव मोहम्मद के बैनर लगाने पर मुकदमा दर्ज किए जाने के मुद्दे पर उलमा अहले सुन्नत मशावरती बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार से मिला। उन्होंने दर्ज मुकदमे रद करने की मांग की।

बढ़ता जा रहा विरोध, पुलिस की अपील अफवाहों पर न दें ध्यान यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है। कई जगहों पर इसको लेकर बैठकें भी हुई। कानपुर से लेकर उन्नाव, बरेली में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बैनर लेकर विरोध जताया। हालांकि पूरा मामला क्या है इसको लेकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कानपुर के पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले की पूरी जानकारी न होने के बावजूद लोग अफवाहों को सच मान रहे हैं। जबकि केस किसी और मामले में दर्ज है। इसको लेकर कानपुर के मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधमंडल को आश्वासन दे दिया गया है किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी।

शहर काजी बोले, न करें बेवजह कानून का उल्लंघन अप्रिय घटना को रोकने के लिए इस बीच अमन चैन कायम रखने के लिए शहर काजी आगे आए। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा इस मसले पर बेवजह होहल्ला मचाकर शांति और कानून व्यवस्था भंग न करें। सभी आपस में हिलमिल कर रहें धारा 144 का पालन करें कहीं भी पांच से अधिक लोग एकत्र न हों। शहर काजी मौलाना निसार अहमद मिस्बाही ने कहा कि मेरी प्रशासन से बात हुई है। कानपुर में जो मुकदमा हुआ वह आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने मात्र पर नहीं हुआ है उसके पीछे अन्य कारण हैं। शहर काजी ने कहा कि कानपुर दूसरा शहर है उन्नाव गंगा जमुनी संस्कृति का शहर है। यहां कभी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा इस लिए हमारी कौम के लोग बिना अनुमति के किसी तरह का कोई जुलूस न निकालें। अगर किसी को अपनी बात रखनी है तो वह शांति पूर्वक प्रतिनिधि मंडल के रूप में प्रशासन से मिलकर अपना मांग पत्र दें। उन्होंने लोगों से अमन चैन कायम रखने में सहयोग करने की अपील की।