    कोहरे का रेलवे में दिखने लगा प्रभाव, कानपुर सेंट्रल स्टेशन से होकर जाने वाली ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त

    By Daud Khan Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:28 PM (IST)

    सर्दी और कोहरे के कारण रेलवे परिचालन प्रभावित हुआ है। दृश्यता कम होने से सेंट्रल स्टेशन से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचने की सलाह दी है और निरस्त ट्रेनों की सूची जारी की है। असुविधा के लिए खेद है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सर्दी शुरू होते ही इसकी मार रेलवे पर पड़नी शुरू हो गई है। कोहरे की वजह से ट्रेनों को रद करने का फैसला किया गया है। कानपुर सेंट्रल से होकर जाने वाली ट्रेनों को रद किया जा रहा है। 

    रेलवे ने सर्दी में कोहरे की वजह से कानपुर सेंट्रल से होकर चलने वाली चार ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। ये ट्रेनें एक दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक नहीं चलेंगी। दो ट्रेनें भी आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी। उत्तर-मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रतिदिन चलने वाली मेमू 64172 ब्रह्मावर्त से कानपुर सेंट्रल तक, 64173 कानपुर सेंट्रल से ब्रह्मावर्त तक, 54335 पैसेंजर बालामऊ से कानपुर सेंट्रल तक, 54336 कानपुर सेंट्रल से बालामऊ तक एक दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक निरस्त रहेगी।

     

    इसी अवधि में ट्रेन संख्या 53351 बरुवाडीह-चुनार पैसेंजर चोपन से चुनार के बीच, 53352 चुनार-बरुवाडीह पैसेंजर चुनार से चोपन के बीच निरस्त रहेगी। यात्री ट्रेनों की समय-सारणी की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर-139 , रेल मदद मोबाइल एप या वेबसाइट www.railmadad.indianrailways.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।

     

    फिरोजाबाद में मुरी और चोला स्टेशन पर रुकेगी महानंदा एक्सप्रेस

    रेलवे ने मुरी और महानंदा एक्सप्रेस का छह महीने के लिए अलग-अलग स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। मुरी एक्सप्रेस 22 नवंबर से फिरोजाबाद स्टेशन पर, जबकि महानंदा एक्सप्रेस 23 नवंबर से चोला (बुलंदशहर) स्टेशन पर रुकेगी।

    ट्रेन संख्या 15483 महानंदा एक्सप्रेस 23 नवंबर को चोला स्टेशन पर शाम 6:33 बजे आएगी, दो मिनट के ठहराव के बाद रवाना होगी। वहीं 15484 महानंदा एक्सप्रेस 23 नवंबर को सुबह 8:48 बजे चोला स्टेशन पर आएगी। ट्रेन संख्या 18101 मुरी एक्सप्रेस 22 नवंबर को फिरोजाबाद स्टेशन पर शाम 4:20 बजे आएगी और दो मिनट रुकने के बाद रवाना होगी। 18102 मुरी एक्सप्रेस 23 नवंबर को सुबह 10:28 बजे फिरोजाबाद स्टेशन पहुंचेगी और दो मिनट रुकेगी।

