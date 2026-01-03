नए साल 2026 की पार्टी के लिए चोरी की बाइक, फजलंगज में बेचने जाते समय पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। न्यू इयर पार्टी के लिए दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का राजफाश करते हुए नजीराबाद थाना पुलिस ने पांच वाहन चोरों को गिरफ्तार कर दो वाहन बरामद किए हैं। आरोपित चोरी के वाहनों को फजलगंज में बेचने के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने शनिवार को प्रेसवार्ता के दौरान यह जानकारी दी।



एक जनवरी को हरबंश मोहाल निवासी प्रकाश नारायण बाजपेई की घर के बाहर से बाइक चोरी हो गई थी। जिसकी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने बताया कि घटना के अगले ही दिन नजीराबाद पुलिस जेके मंदिर धर्मशाला के पास चेकिंग कर रही थी। तभी बाइक और स्कूटी पर सवार पांच युवक आते दिखे। चेकिंग देख आरोपितों ने गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया।

चेकिंग के दौरान गाड़ियां चोरी की मिली, जिसमें बाइक प्रकाश नारायण बाजपेई व स्कूटी उन्नाव जनपद की थी। पूछताछ में वाहन चोरों ने अपना नाम उन्नाव जनपद के गंगाघाट कोतवाली के कंचन नगर निवासी रोशन सिंह, चंपापुरवा ढाल निवासी गौरव सिंह, प्रिंस कश्यप, सचिन सक्सेना और मिश्रा कालोनी निवासी आर्यन कश्यप शामिल हैं। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपितों ने हरबंशमोहाल से सतीश चंद्र बाजपेई की बाइक चोरी की। आरोपित नए साल पर पार्टी की तैयारी कर रहे थे।