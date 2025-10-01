बिल्हौर के सराफा कारोबारी से रंगदारी, साढ़े तीन माह पहले भी मिली थी धमकी

बिल्हौर में सराफा कारोबारी अनिल कुमार गुप्ता से फिरौती की मांग की गई पहले भी उनसे 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने पहले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था लेकिन एक अभी भी फरार है। अब दोबारा धमकी मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई है और व्यापारी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

संवाद सहयोगी, जागरण, बिल्हौर। सराफा कारोबारी अनिल कुमार गुप्ता के गोविंद नगर स्थित घर पर साढ़े तीन माह पूर्व गोली चलवाकर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। मामले में पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं एक आरोपित अभी फरार चल रहा है। घटना के बाद अधिकारियों ने कारोबारी की सुरक्षा में एक पुलिसकर्मी तैनात किया है। लगभग साढ़े तीन माह बाद सोमवार की शाम सराफा कारोबारी को फोन कर फिर रंगदारी मांगी गई और न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की।

सराफा कारोबारी अनिल कुमार गुप्ता कानपुर के गोविंद नगर में रहते हैं, और बिल्हौर में उनकी दुकान है। आठ जून की रात दुकान से लौटकर घर के बाहर कार खड़ी करते समय कारोबारी पर गोली चलवाकर फोन से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। मामले में धमकी देकर रंगदारी मांगने का सिलसिला अभी थमा नहीं है।

पुलिस के मुताबिक कारोबारी का कहना है कि सोमवार की शाम पांच बजे वह दुकान पर थे। इस बीच दोबारा धमकी भरा फोन आ गया। फोन करने वाले ने धमकाते हुए कहा कि पूर्व में मांगे गए 50 लाख रुपए अभी तक क्यों नहीं दिए। उसने रुपए न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। इससे वह घबरा गए और तुरंत मामले की पुलिस को सूचना दी।

एसीपी अमरनाथ यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सर्विलांस टीम की मदद से मोबाइल नंबर के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। कारोबारी की दुकान व आसपास चौकसी बढ़ा दी गई है। शीघ्र ही मामले का राजफाश किया जाएगा।