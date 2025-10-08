Language
    UP Ranji Match: अभ्यास मैच में चला समीर का बल्ला, नेट पर छाए रहे रिंकू

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    कानपुर के ग्रीन पार्क में रणजी कैंप में समीर रिजवी ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। मुख्य कोच अरविंद कपूर ने 20 साल से अटके रणजी ट्रॉफी के ख़िताब को जीतने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि टीम में युवा जोश और अनुभव का सही मिश्रण है। टीम का लक्ष्य रणजी ट्रॉफी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी जीतना है।

    ग्रीनपार्क स्टेडियम में रणजी के अभ्यास मैच में बल्लेबाजी करते समीर रिजवी । जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क में पांच दिवसीय रणजी कैंप के दूसरे दिन खेले गए अभ्यास मैच में समीर रिजवी का बल्ला खूब चला। कैंप में शामिल 58 खिलाड़ियों को मुख्य कोच और सहायक कोच निर्धारित लक्ष्य देकर मैदान में भेज रहे हैं। मंगलवार को समीर रिजवी ने ग्रीन पार्क की पिच पर बल्ले का दम दिखाया। गेंदबाजी में शिवम मावी, शिवा सिंह ने सधी गेंदबाजी की। दूसरी ओर नेट पर रिंकू सिंह, स्वास्तिक चिकारा और आर्यन जुयाल ने बल्लेबाजी कर खुद टीम में चयन की दावेदारी मजबूत की।

    उप्र टीम का लक्ष्य रणजी, सैय्यद मुश्ताक और विजय हजारे ट्राफी : मुख्य कोच

    उप्र की सीनियर क्रिकेट टीम नए सीजन में नए रूप में नजर आएगी। नए कोच और कप्तान के साथ टीम नए कलेवर में मैदान में उतरेगी और 20 वर्षों से चले आ रहे रणजी ट्राफी के इंतजार को खत्म करेगी। नए सीजन में उप्र की टीम का लक्ष्य इनिंग क्रिकेट में रणजी ट्राफी, टी-20 में सैय्यद मुश्ताक अली ट्राफी और वनडे प्रारूप में विजय हजारे ट्राफी को हासिल करना है। इसके लिए संतुलित टीम की खोज शुरू कर दी गई है। यह बातें उप्र टीम के नए मुख्य कोच अरविंद कपूर ने कही।

    ग्रीन पार्क स्टेडियम में उप्र की रणजी कैंप में मुख्य कोच अरविंद कपूर ने कहा कि हमारे पास अनुभव के साथ युवा खिलाड़ियों का जोश है। हमारी टीम के रिंकू सिंह, प्रियम गर्ग, आर्यन जुयाल, अक्षदीप नाथ, करन शर्मा, स्वास्तिक चिकारा, समीर रिजवी, कार्तिक त्यागी, शिवम मावी जैसे खिलाड़ी हैं, जो किसी भी मैच का रुख मोड़ की क्षमता रखते हैं। 15 अक्टूबर से ग्रीन पार्क में शुरू होने वाले रणजी के पहले मुकाबले की तैयारी में हर खिलाड़ी की क्षमता को परखा जा रहा है। खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जा रहा है।

    टीम को नया रूप देने में सहायक कोच के रूप में अनुभवी मो. आमिर का साथ बखूबी मिल रहा है। निश्चित ही नए सीजन में उप्र की टीम रणजी के 20 वर्ष के खिताबी इंतजार को खत्म करेगी। मुख्य कोच ने कहा कि हमारा लक्ष्य सीनियर प्रारूप में बीसीसीआइ की तीन में दो ट्राफी हासिल करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान टीम के आधे से ज्यादा खिलाड़ियों को अंडर-14 और अंडर-16 से खेलता हुआ देख रहा हूं। उनकी क्षमता पता है। जिसका प्रयोग टीम को मजबूत करने में किया जाएगा।

