महोबा में खौफनाक वारदात: घर में अकेले रह रहे वृद्ध की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या
महोबा के चरखारी थाना क्षेत्र के गुढ़ा गांव में 75 वर्षीय लालदीवान की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। लालदीवान घर में अकेले रहते थे। शनिवार सुबह दरव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, महोबा। थाना चरखारी के ग्राम गुढ़ा निवासी 75 वर्षीय लालदिवान घर में अकेला रहता था। जबकि उसके अन्य स्वजन गांव में ही स्थित दूसरे मकान में रहते है। बताया गया है कि शुक्रवार की देर रात लालदिवान की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। शनिवार की सुबह दरवाजे न खुलने पर सभी ने सोचा कि वह सो रहे है। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने पर हत्या की जानकारी हो सकी। थानाध्यक्ष चरखारी प्रवीण सिंह का कहना है कि अभी तक तहरीर नहीं मिली है। जांच की जा रही है।
