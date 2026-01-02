Kanpur गंगा नदी में मिली मरी हुई डाल्फिन, नाविकों ने बाहर निकाला

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के जाजमऊ में गंगा नदी में मरी हुई डाल्फिन मिलने से हड़कंप मच गया। नाविकों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। डाल्फिन को गंगा किनारे लेकर आया गया है। डाल्फिन के मरने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग वहां पर पहुंचे।

जाजमऊ थाना क्षेत्र के गंगा पुल के नीचे शुक्रवार देर शाम एक मृत अवस्था में उतराती डाल्फिन मिली। मामले की सूचना पर जाजमऊ पुलिस पहुंची, जिसने नाविकों से उसे बाहर निकलवाया। इसकी लंबाई करीब 10 फीट और वजन साढ़े तीन सौ किलो के आसपास होने का अनुमान है। मामले में जानकारी पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे अपने कब्जे ले लिया है। इस जानकारी पर इलाके के लोग वहां जमा होने लगे।

जाजमऊ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि रात करीब आठ बजे सूचना मिली कि जाजमऊ गंगा पुल के नीचे एक बड़ी मछली कहीं से बहकर आ गई है, वह मृत अवस्था में पड़ी है। इस पर पहुंची पुलिस ने उसे नाविकों की मदद से बाहर निकलवाया। साथ ही वन विभाग को दी। इसके बाद पहुंची वन विभाग टीम ने उसे कब्जे में ले लिया। साथ ही आवश्यक कार्रवाई की।