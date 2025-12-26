वीर बाल दिवस पर कानपुर आए राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा, बोले-बांग्लादेश पार कर रहा है अपनी अंतिम सीमा

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण की गोविंद नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में वीर बाल दिवस (शहीदी दिवस) पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा पहुंचे। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कड़ा रुख जाहिर किया। कहा कि बांग्लादेश अपनी अंतिम सीमा पार कर रहा है।

उन्होंने कहा, भारत वह भूमि है, जहां श्रीकृष्ण ने 99 गालियां सहने के बाद सुदर्शन चक्र उठाया था। पाकिस्तान में आपरेशन सिंदूर हो चुका है और बांग्लादेश यह न समझे कि हिंदुओं को मारकर भारत को चुनौती दी जा सकती है। भारत हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर है और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है।



ब्राह्मण विधायकों की बैठक के सवाल पर दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा में न कोई जाति है, न धर्म और न ही क्षेत्र। यहां सभी कार्यकर्ताओं का बराबर सम्मान है। मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) पर कहा कि जो लोग पहले विरोध कर रहे थे। अब वही स्टाल लगाकर फार्म भरवा रहे हैं। यह प्रक्रिया कांग्रेस के समय में भी हुई थी। अब सरकार अधिक पारदर्शिता के साथ अभियान चला रही है, जिससे विपक्ष को आपत्ति हो रही है।

प्रदर्शनी का किया शुभारंभ संगोष्ठी में दिनेश शर्मा ने गुरु गोविंद सिंह के चार साहिबजादों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने धर्म, राष्ट्र और गुरु सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय दिवस घोषित करना साहिबजादों को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर चार साहिबजादों के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया।