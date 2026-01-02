Dense Fog: यूपी में घना कोहरा बना आफत, 67 ट्रेनें लेट, बेंगलुरु व मुंबई की फ्लाइट करीब एक घंटे देरी से

जागरण टीम, कानपुर। Dense Fog in UP: उत्तर प्रदेश में पड़ रहे अधिक कोहरे का असर रेल और हवाई यातायात पर काफी ज्यादा पड़ रहा है। यात्रियों को कई घंटे तक ट्रेन और फ्लाइट का इंतजार करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें कैंसल होने की वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कानपुर, इटावा, बांदा, हमीरपुर सहित कई स्टेशनों में रात भर यात्री ट्रेन के इंतजार में ठिठुरते नजर आ रहे हैं।

शुक्रवार को भी कानपुर शहर होकर गुजरने वाली 67 ट्रेनें देरी से सेंट्रल स्टेशन से होकर गुजरी। शुक्रवार को 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल 27 घंटे, 02570 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल 7, 15707 चंपारण हमसफर 13 घंटे, 15557 दरभंगा आनंद विहार स्पेशल 7, 12452 दिल्ली-कानपुर केंद्रीय श्रम शक्ति एक्सप्रेस पांच घंटे देरी से कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची। शाम की ट्रेन कोहरे में लेट होकर अगले दिन दोपहर तक आ रही है, ऐसे में लोगों को मजबूरी में स्टेशन पर ही ठंड व गलन में रात बितानी पड़ रही है।

Kanpur Airport पर बेंगलुरु की फ्लाइट 1.24 घंटे तो मुंबई की 51 मिनट लेट कोहरे और धुंध का असर शुक्रवार को भी फ्लाइटों के आवागमन पर रहा। बेंगलुरु की फ्लाइट 1.24 घंटे और मुंबई की 51 मिनट देर से आई। इसी तरह, दिल्ली की फ्लाइट 38 मिनट तो हैदराबाद की 24 मिनट की देरी से चकेरी हवाई अड्डे पर उतरी। हैदराबाद की फ्लाइट के आने का समय दोपहर 12:45 और जाने का समय 1:20 बजे है। यह फ्लाइट दोपहर 1:09 बजे आकर 1:37 बजे वापस गई। वहीं, बेंगलुरु की फ्लाइट दोपहर 12:05 के बजाय 1:29 बजे आई और दो बजे वापस गई। दिल्ली की फ्लाइट दो बजे आकर 2:40 बजे जाती है। यह फ्लाइट 2:38 बजे आई और 3:06 बजे गई। इसी तरह, मुंबई की फ्लाइट 2:35 के बजाय 3:26 आई और 3:54 बजे वापस गई।

गंगाघाट रेलवे स्टेशन यार्ड पर खड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस। यात्री Shuklagunj में सिग्नल न मिलने से अमृत भारत एक्सप्रेस गंगाघाट रेलवे स्टेशन में 34 मिनट खड़ी रही छपरा से आनंद बिहार टर्मिनल को जाने वाली ट्रेन संख्या 15133 अमृत भारत एक्सप्रेस सिग्नल न मिलने से 34 मिनट तक गंगाघाट रेलवे स्टेशन के अप ट्रैक पर खड़ी रही। मेमू व पैसेंजर ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से चल पा रही हैं। गंगाघाट रेलवे स्टेशन मास्टर ने बताया कि कोहरे से सभी ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। सुबह लगभग 9:35 बजे गंगाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली झांसी पैसेंजर दोपहर ढाई बजे तक गंगाघाट स्टेशन नहीं पहुंच सकी थी। इसी तरह दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे गंगाघाट स्टेशन पहुंचने वाली एलकेएम 64212 भी दोपहर ढाई बजे तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच सकी थी।

Banda में कोहरे के कारण ट्रेनें हुईं प्रभावित तुलसी एक्सप्रेस ट्रेन घने कोहरे के कारण सात घंटे 14 मिनट, बरौनी एक्सप्रेस एक घंटे, बलिया एक्सप्रेस 39 मिनट, दादर सेंट्रल एक्सप्रेस एक घंटे आठ मिनट, अहमदाबाद एक्सप्रेस 15 मिनट, बुंदेलखंड एक्सप्रेस दो घंटे 15 मिनट, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक घंटे, महाकौशल एक्सप्रेस 48 मिनट, महाकौशल एक्सप्रेस दो घंटे, हावड़ा-चंबल एक्सप्रेस का भी संचालन एक घंटे देरी से स्टेशन पहुंचीं।

प्लेटफार्म नंबर दो पर खड़ी तेजस एक्सप्रेस। जागरण औरैया में लोको पायलट ने फफूंद स्टेशन पर रोकी तेजस एक्सप्रेस घने कोहरे के बीच दिल्ली से कानपुर आ रही तेजस एक्सप्रेस फफूंद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर खड़ी हो गई। यह देख स्टेशन स्टाफ व आरपीएफ और जीआरपी पहुंची। कोहरा कुछ कम होने व सिग्नल क्लीयर दिखने के बाद लोको पायलट ने ट्रेन चलाई। कोहरे की वजह से गोमती एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस समेत कुछ और ट्रेनें देरी से यात्रियों को मिल सकीं। यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) पोस्ट के अतिरिक्त प्रभारी मुकेश कुमार का कहना है कि कोहरा अधिक होने से तेजस एक्सप्रेस रुकी थी। दो मिनट 9.2 बजे गंतव्य को चली गई थी।



इधर, सहायक लोको पायलट के सीने में दर्द होने पर फफूंद स्टेशन पर रोकी मालगाड़ी सर्दी की वजह से सहायक लोको पायलट के सीने में दर्द होने पर लोको पायलट ने फफूंद रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी रोक दी। कंट्रोल रूम से मिली जानकारी पर आरपीएफ व जीआरपी पहुंची। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 11 बजे की है। सुरक्षा जवानों ने सहायक लोको पायलट को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिबियापुर में पहुंचाया। जहां के चिकित्सक ने बताया कि सर्दी अधिक होने से सीने में दर्द उठा होगा। बदायूं निवासी सहायक लोको पायलट मुनीश कुमार कश्यप टूंडला से कानपुर के लिए निकले थे। इटावा से निकलने के बाद उनके सीने में दर्द उठा तो उन्होंने साथी लोको पायलट को बताया। मालगाड़ी को फफूंद रेलवे स्टेशन पर रोका गया। इसके बाद आरपीएफ व जीआरपी पहुंची। मुनीश कुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। करीब 15 मिनट तक मालगाड़ी रुकी रही। हालांकि, इसका असर यात्री ट्रेनों के संचालन पर नहीं पड़ा। डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर (डीएफसी लाइन) पर मालगाड़ी रुकी थी।



Etawah में महानंदा और नार्थ ईस्ट रहीं निरस्त कानपुर की ओर जाने वाली महानंदा और नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस निरस्त रहीं तो वहीं दिल्ली की ओर जाने वाली दो दर्जन से अधिक ट्रेनें एक घंटे से लेकर 7 घंटे तक की देरी से आयी। जिसमें सबसे अधिक लेट ऊंचाहार एक्सप्रेस 7 घंटे की देरी से चलते हुए गुरुवार की जगह शुक्रवार को पहुंची। इसके अलावा फरक्का और आम्रपाली एक्सप्रेस ढाई-ढाई घंटे, कैफियत एक्सप्रेस 2 घंटे, देहरादून एक्सप्रेस 3 घंटे, वैशाली एक्सप्रेस 6 घंटे 4 मिनट, कैफियत एक्सप्रेस 6:30 घंटे, लालगढ़ प्रयागराज एक्सप्रेस 4:30 घंटे, अवध एक्सप्रेस 6 घंटे 17 मिनट, मरुधर एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट, मगध एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट, शताब्दी एक्सप्रेस 1 घंटे 49 मिनट, गोमती एक्सप्रेस 1 घंटे 50 मिनट, कानपुर टूंडला पैसेंजर 2 घंटे 30 मिनट, इटावा ग्वालियर पैसेंजर 2 घंटे 48 मिनट, टूंडला कानपुर पैसेंजर 2 घंटे 30 मिनट, वैशाली एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट, संगम एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट, पूर्वा एक्सप्रेस 4 घंटे 50 मिनट की देरी से पहुंची। वहीं कोटा पटना एक्सप्रेस 1 घंटे 30 मिनट, पटना कोटा एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट, नेताजी एक्सप्रेस 2 घंटे 9 मिनट की देरी से जंक्शन पर पहुंची। ट्रेनों की लेटलतीफी के कारण शुक्रवार को करीब 166 टिकट अनारक्षित टिकटों के साथ साधारण टिकट की ब्रिकी में कमी देखी गई।

Unnao में शताब्दी समेत कई ट्रेने हुई लेट 12004 शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से एक घंटे की देरी से उन्नाव जंक्शन पहुंची। वहीं 64212 मेमू पैसेंजर ट्रेन तीन घंटा देरी से आई। इसके अलावा 11109 झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस 51 मिनट और 15734 फरक्का एक्सप्रेस पांच घंटे की देरी से पहुंची। स्टेशन मास्टर सुधांशु मोहन ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेन लेट हो रही हैं।



Orai में महाकाल एक्सप्रेस 10 घंटे देरी से झांसी से कोलकाता जाने वाली ट्रेन संख्या 22198 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरकपुर एक्सप्रेस निरस्त रही जबकि ग्वालियर से बरौनी और बरौनी से ग्वालियर जाने वाली छपरा मेल बदले हुए मार्ग से संचालित की गई। कानपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों में कामाख्या एक्सप्रेस करीब डेढ़ घंटे से यहां पहुंची। पुष्पक एक्सप्रेस भी एक घंटे से अधिक विलंबित रही। गोरखपुर राप्तीसागर एक्सप्रेस एक घंटे 38 मिनट की देरी से पहुंची। झांसी-लखनऊ मेमू पैसेंजर ट्रेन दो घंटे 21 मिनट की देरी से चली। इसके अलावा इंदौर से बनारस की ओर जाने वाली 20414 महाकाल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय शाम 7:18 बजे के स्थान पर सुबह 5:30 बजे आने की संभावना है।