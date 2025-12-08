8 देश, 20 कंपनियां, 970 करोड़ की ठगी...ये है दिल्ली का महाठग, इसके लिए कानपुर पुलिस ने खली, सोनू सूद को भेजा नोटिस

जागरण संवाददाता, कानपुर। निवेश के नाम पर अरबों की ठगी के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मालवीय विहार निवासी रवीन्द्र नाथ सोनी को लेकर रोजाना नए राजफाश हो रहे हैं। रवीन्द्र नाथ सोनी के साथ महाबली खली, सोनू सूद सहित पूर्व क्रिकेटरों के नाम जुड़ रहे हैं। महाठग के साथ इनकी तस्वीरों ने हलचल बढ़ा दी है। ऐसे में लोगों ने महाठग की कंपनी में निवेश कर दिया।

भारत समेत आठ देशों में 970 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके दिल्ली का महाठग रवींद्रनाथ सोनी का कोर्ट ने छह दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। मंगलवार सुबह 11 बजे कोतवाली पुलिस उसे लेने जेल जाएगी। इसके बाद एसआइटी पूछताछ के बाद देहरादून ले जाकर एक दूसरे घर में ब्लूचिक कंपनियों के फर्जी प्रपत्र और इलेक्ट्रानिक उपकरण समेत साक्ष्य जुटाएगी। इसके बाद दिल्ली मालवीय नगर वाले घर भी जा सकती है।

फिल्म अभिनेता सोनू सूद के साथ ठग रवीन्द्र नाथ सोनी (दाएं)। पुलिस

कंपनी को प्रमोट करने वाली प्रमुख हस्तियों से संपर्क कर रही पुलिस रवींद्रनाथ की ठगी का शिकार बने दुबई के तीन और पीड़ित रविवार को पुलिस आयुक्त से मिले थे। उन्होंने ठग से एक बार मिलवाने का आग्रह किया, लेकिन वह तहरीर नहीं देना चाह रहे थे। वहीं, एसआइटी की जांच में ठग की 14 के अलावा पांच-छह और कंपनियों के बारे में पता चला है। अब एसआइटी आरोपित ठग का पैनकार्ड, आधार कार्ड दिल्ली पुलिस की मदद से मंगवा रही है, जिसके जरिए उसके कुल बैंक खाते और ब्लूचिप समेत कंपनियों के बारे में सही जानकारी मिल सके। इसके साथ ही उसकी कंपनी को प्रमोट करने वाले सभी प्रमुख हस्तियों से संपर्क कर उनके बयान दर्ज कर सकती है, जिससे उनकी संलिप्तता पता चल सके।



ऐसे खुला राज परेड निवासी अब्दुल करीम ने नई दिल्ली मालवीय नगर के रवींद्रनाथ सोनी के खिलाफ जनवरी 2025 में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने दुबई में नौकरी कर रहे बेटे तलाह करीम से 2021 में 42,29,600 रुपये ठगने का आरोप लगाया था। कोतवाली पुलिस ने रवींद्रनाथ को देहरादून नीलकंड होम से 30 नवंबर को गिरफ्तार किया और शहर लाकर एक दिसंबर को जेल भेजा था। पुलिस के मुताबिक, रवींद्रनाथ सोनी से जेल में बयान दर्ज किए गए थे, जिसमें उसने बताया कि दुबई में बनाई फर्जी कंपनियां का संचालन वह अपने साथियों के माध्यम ई-मेल, वाट्सएप मैसेज, वाट्सएप काल व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों के जरिए करता था।



पुलिस को मिली छह दिन की कस्टडी रिमांड इस अपराध में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक उपकरण, कंपनियों के प्रपत्र व अन्य साथियों के व्यावसायिक लेखाजोखा दस्तावेजों को देहरादून में स्थित दूसरे मकान में रखे हैं, जिसे पुलिस को बरामद करवा सकता है। उस मकान की चाबी उसे ही पता है। बयान के बाद विवेचक ने उसके पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की कोर्ट ने स्वीकार कर मंगलवार सुबह 11 बजे से 14 दिसंबर शाम चार बजे तक के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड का आदेश दिया।



दो शादी की थी महाठग ने मामले में पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि आरोपित की अब तक 20 कंपनियों के नाम आए हैं। कुछ में डायरेक्टर वह खुद तो कुछ में उसके साझेदार और वह भी है। इस मामले की जांच के लिए एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा के नेतृत्व में एसआइटी गठित की गई है। रवींद्रनाथ ने दो शादी की हैं। उसने पहली पत्नी स्वाति की एक बेटी है। ठग ने स्वाति से संबंध विच्छेद कर लिया और एक बार डांसर से दूसरी शादी की। उसकी भी एक बच्चा है, लेकिन एसआइटी की जांच में एक बात सामने आइ कि रवींद्रनाथ ने पहली पत्नी से जब संबंध विच्छेद किया तो उसे हर्जाना-भत्ता के नाम पर ठगी की एक बड़ी रकम उसके और उसकी बेटी के खाते में ट्रांसफर की थी। यही नहीं दूसरी पत्नी के बच्चे के जन्मदिन पर पहली पत्नी व उसकी बेटी, पिता भी जन्मदिन की पार्टी में पहुंचे थे। कंपनियों के बैंक खातों में तीनों का लेनदेन मिला है।



ब्लूचिप कंपनियों को प्रमोट करने वाले राजनेताओं से हो सकती पूछताछ महाठग रवींद्रनाथ की कंपनी के प्रमोशन के कई वीडियो और फोटो एसआइटी को मिले हैं। तीन मिनट के एक वीडियो में रवींद्र खुद ही अपनीब्लूचिप ग्रुप आफ कंपनीज का प्रमोशन करता दिख रहा है। पह पूल खेलते और अपने आफिस में कर्मचारियों व साझेदारों से बात करते और कंपनी में किस तरह से काम करना है। उसे बता रहा है। वीडियो में कई लग्जारी कारें और प्लान दिखाया गया। इस दौरान एक बड़े राजनेता समेत कई चर्चित चेहरे भी वीडियो में दिखे, जिसमें राजनेता से वह अवार्ड लेते हुए भी दिखा।

दुबई से आए पीड़ित विशाल नितिन कोंढ़िया (मध्य में) और महंत अभिमन्यु गिरी ने ठग के खिलाफ पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल को दिया शिकायती पत्र। जागरण

इन्हें भेजा गया नोटिस पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि जितने भी सेलीब्रिटी समेत लोग वीडियो में दिख रहे हैं। उनका पक्ष जानने के लिए भी संपर्क किया जाएगा। अब तक ठग के संपर्क में ज्यादा रहे अभिनेता सोनू सूद, रेसलर खली को नोटिस भेज बयान के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा कुछ और बड़े नाम सामने आए हैं। उनके कनेक्शन एसआइटी खंगालने में जुटी है। रही है। अब तक कारोबारी अबरार सिद्दकी, अभिनेता विशाल नितिन कोंढिया और अबु धाबी में नेशनल आयल कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट शहनवाज उस्मान कोया महाठग रवींद्रनाथ के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करा चुके हैं।



साझेदार अमेरिका की गुरमीत का चालू मिला बैंक खाता, हो रहे ट्रांजेक्शन महाठग रवींद्रनाथ सोनी की साझेदार अमेरिका की गुरमीत का बैंक खाता भी एसआइटी को मिल गया है। उसमें अब तक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही सर्विलांस टीम ने उस खाते को फ्रीज करने के लिए बैंक को ई-मेल किया है। एसआइटी को अब तक 22 बैंक खाते मिले हैं, जिसमें ठगी की रकम पहुंची थी। अब तक पुलिस लगभग एक करोड़ रुपये फ्रीज करा चुकी है। वहीं, एसआइटी को दो ऐसे वीडियो मिले हैं, जिसमें रवींद्र डालर की गड्डियां सोफे के अंदर छिपाता हुआ दिख रहा है। वीडियो उसके आफिस के सीसी कैमरे का है।

जापानी निवेशकों के साथ ठग रवीन्द्र नाथ सोनी। पुलिस

इस नाम से खोली गई थी कंपनी पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि रवींद्रनाथ सोनी की ब्लूचिप नाम से खोली गई कंपनियों में ब्लूचिप टेक्नोलाजीज एलएलसी और ब्लूचिप टेक्नोलाजीज कारपोरेशन का संचालन गुरमीत अमेरिका में बैठकर कर रही थी। इन दोनों कंपनियों के बैंक खातों में एक अब तक चालू है, जिसमें ट्रांजेक्शन अब भी हो रहे हैं। गुरमीत ही ठगी कर रकम को ट्रान क्रिप्टो करेंसी में बदलती थी।



आठ डिजिटल लाकर मिले जांच के दौरान साइबर टीम को अब तक आठ डिजिटल लाकर मिले हैं। एक लाकर में 800 करोड़ रुपये की कीमत क्रिप्टो करेंसी हैं। अन्य लाकर के पासवर्ड का पता लगाया जा रहा है, जिससे अब तक कितने क्रिप्टो करेंसी आरोपित के पास हैं उसकी जानकारी मिल सके। पुलिस आयुक्त ने बताया कि अब तक मिली 22 बैंक खातों की जानकारियों में आइसीआइसीआइ, यस बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, इंडियन बैंक समेत कई बैंक में खाते होने की जानकारी मिली है। आरोपित ठग के कितने और बैंक खाते हैं। उसकी जांच के लिए उसकी पैनकार्ड और आधार कार्ड मंगवाया जा रहा है।