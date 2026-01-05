Language
    दिल्ली के महाठग पर कानपुर में 4 और मुकदमे, अभिनेता समेत चर्चित हस्तियों को साझीदार समझ 10 देशों के 1500 लोगों से ठगी

    By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:46 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। भारत, यूएई समेत 10 देशों के लोगों से 1500 से ज्यादा की ठगी करने वाले दिल्ली के महाठग रवींद्रनाथ के खिलाफ सदर कोतवाली में चार और मुकदमे लिखे गए। ये मुकदमे दुबई व अबूधाबी में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने दर्ज कराए। महाठग ने उन सभी से निवेश पर तीन प्रतिशत का लाभांश देने का झांसा देकर लगभग 2.53 लाख रुपये ठगे थे। अब तक महाठग पर 27 मुकदमे हो चुके हैं। पुलिस जांच में जुटी है।


    अहमदाबाद के नारंगपुरा निवासी निधि विजय मेहता परिवार के साथ 34 सालों से दुबई के अलकिसेस अलवत्सल विलेज में रह रहीं हैं। उनके मुताबिक, उनका संपर्क वर्ष 2022 में ब्लूचिप कामर्शियल ब्रोकर, ब्लूचिप कामर्शियल इंवेस्टमेंट एलएलसी के डायरेक्टर रवींद्रनाथ सोनी से हुआ था। इसके बाद जब उन कंपनी में जानकारी गए तो रवींद्रनाथ के साथ रीमा वाधवानी, मोहम्मद साहिल ने उन्हें निवेश पर तीन प्रतिशत लाभांश मिलने की बात कही।

    इसके बाद उन्होंने 54.11 लाख रुपये अलग-अलग दिनों में निवेश किया। साथ ही पिता ने 67.80 लाख रुपये निवेश किए, पर 2023 में कमियां मिलने लगीं। निधि के मुताबिक, वर्ष 2022-23 में रवींद्रनाथ व उसके सहयोगियों ने ब्लूचिप कामर्शियल ब्रोकर्स शुरू किया, जिसमें क्रिकेटर क्रिश गेट, रेसलर खली समेत कई चर्चित हस्तियों के होटल प्लाजो वरसाची में विज्ञापन दिखाए। एक वर्ष में अभिनेता सोनू सूद को साझेदार बता निवेशकों का विश्वास बढ़ाया। साथ ही पोस्टडेटेड 10 चेकों में कुल 54,12736 रुपये की चेकें भी दीं, लेकिन बाद में पता चला कि रवींद्रनाथ कंपनी बंद कर फरार हो गया है।

    इसी तरह से मूलरूप से गुजरात के आनंद जिले में रहने वाले भावेश अशोक कुमार पटाडिया यूएई के अबूधाबी में रह रहे हैं। उनके मुताबिक, वर्ष 2021 में रवींद्रनाथ सोनी, सूरज जुमानी, विभाष हरिसुमन त्रिवेदी, अमित गेरा, गुरनीत कौर, शाश्वत सिंह ने ब्लूचिप कामर्शियल ब्रोकर एलएलसी में निवेश करने पर तीन प्रतिशत लाभांश का लालच दिया था। इसके बाद 12 अप्रैल 2023 को तीन बार में 4. 90 लाख रुपये निवेश किया, फिर पांच दिसंबर 2023 को वेलोजिटा ग्लोबल साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 90 हजार रुपये निवेश किया।

    इस दौरान कंपनी की ओर से सिक्योरिटी के लिए निवेश की गई रकम में लाभांश जोड़कर 14 चेकाें भी दी, लेकिन जब कंपनी बंद हुई और चार चेकें लगाईं तो उनके खाते ही बंद मिले। उन्होंने रवींद्रनाथ, सूरज जुमानी, कंपनी के विभाष, सीईओ अमित गेरा, गुरनीत कौर, शाश्वत सिंह राजपूत के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा कराया है।

    वहीं, अबूधाबी में रह रहे डा. पुलक पुनीत के मुताबिक, रवींद्रनाथ सोनी व उसके कर्मचारी अमित शर्मा समेत लोगों ने उनसे संपर्क किया और कंपनी ब्लूचिप कामर्शियल ब्रोक एलएलसी में निवेश करने पर ज्यादा लाभांश का लालच दिया इसके बाद उन्होंने 76.69 लाख रुपये निवेश किए। इसमें से 18.68 लाख रुपये रवींद्रनाथ के आइसीआइसीआइ बैंक में तीन बार में जमा किया था। रवींद्र ने उन्हें सिक्योरिटी के लिए 36.08 लाख की एक चेक और 62.11 लाख रुपये की एनबीडीआइ दुबई माल ब्रांच की आठ चेकें दी थी। वहीं, महाराष्ट्र के ठाणे कासर्वाडावाली निवासी सचिन विजय कुमार राजे भी परिवार संग 26 सालों से दुबई में रह रहे हैं।

    उनके मुताबिक, रवींद्रनाथ सोनी, शाश्वत उसके अन्य सहयोगियों ने वर्ष 2022 में उनसे ब्लूचिप ब्रोकर इंवेस्टमेंट एलएलसी कंपनी व ब्लूचिप कामर्शियल ब्रोकर में 49.16 लाख रुपये निवेश करा लिए। सिक्योरिटी के लिए रवींद्रनाथ ने 75.71 लाख रुपये की चार चेकें अमीरात एनबीडी बैंक की दी। एसीपी कोतवाली आशुतोष सिंह ने बताया कि चार शिकायतों पर मुकदमा लिखा गया है।