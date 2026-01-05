Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    CSJMU के निर्माणाधीन हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा

    By Atul Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:05 PM (IST)

    कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन ब्वॉयज हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर एक मजदूर दरोगा पाल की मौत हो गई। परिजनों ने ठेकेद ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कल्याणपुर में मजदूर दरोगा पाल की मौत पर मुआवजे की मांग को लेकर विश्वविद्यालय गेट पर हंगामा करते स्वजन

    जागरण संवाददाता, कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में शनिवार देर शाम निर्माणाधीन ब्वॉयज हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। स्वजन ने ठेकेदार पर काम के दौरान सेफ्टीबेल्ट और हेलमेट आदि सुरक्षा उपकरण न देने का आरोप लगाया है।

    स्वजन ने मुआवजे की मांग को लेकर विश्वविद्यालय गेट पर शव रखकर हंगामा किया। करीब एक घंटे हंगामे के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वजन को मुआवजे का चेक दिया जिसके बाद स्वजन शांत हुए।

    बिल्हौर के बदन निवादा मदाराराय निवासी 50 वर्षीय दरोगा पाल मजदूरी करते थे। बीते चार माह से वह सीएसजेएमयू में निर्माणाधीन ब्वॉयज हॉस्टल में काम कर रहे थे। परिवार में पत्नी सुनीता और तीन बेटे विकास, आकाश व अंश हैं।

    हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर शनिवार शाम दरोगा सरिया चढ़ा रहे थे। साथी रविंदर, मुकेश व अमित ने बताया कि उनका पैर फिसल गया जिससे वह नीचे आ गिरे, वहीं पैर में धागा फंसने की भी बात बताई गई है। स्वजन को सूचना देकर साथी मजदूर घायल को पास के लखनपुर अस्पताल ले गए।

    जहां डॉक्टरों ने दरोगा को मृत घोषित कर दिया। बेटे विकास ने ठेकेदार पर आरोप लगाया है कि छुट्टी के बाद भी काम कराते थे। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद दोपहर में स्वजन शव लेकर विश्वविद्यालय गेट पर पहुंचे और शव रखकर प्रदर्शन किया।

    एक घंटे तक चले हंगामे के बाद कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कार्यदायी संस्था की ओर से 15 लाख रुपये का चेक दिलवाया। कल्याणपुर थाना प्रभारी राजेंद्रकांत शुक्ला ने बताया कि मुआवजा मिलने के बाद मृतक के स्वजन ने समझौता कर लिया है।

    यह भी पढ़ें- 'साहब बचा लो... पति कर सकता है मेरी हत्या', पति के टॉर्चर से परेशान महिला पहुंची थाने; लगाई सुरक्षा की गुहार