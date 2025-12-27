आंख में जलन, खुजली और लालपन है तो लापरवाही न करें, हो सकता है इसके लक्षण, तुरंत डाक्टर की लें सलाह

जागरण संवाददाता, कानपुर। सर्दी के मौसम में वायरस और बैक्टीरिया कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वालों को अपने घेरे में लेता है। जो कंजक्टिवाइटिस का खतरा पैदा करता है। यह समस्या सर्दी के दिनों में उन लोगों में ज्यादा हो रही है, जो लंबे समय से खांसी, जुकाम और छींक की समस्या से ग्रसित हैं। वायरस और बैक्टीरिया की ग्रोथ के कारण कंजक्टिवाइटिस हर उम्र के लोगों को चपेट में ले रहा है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही एलएलआर अस्पताल के नेत्र रोग ओपीडी में कंजक्टिवाइटिस के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ओपीडी में पहुंच रहे मरीजों की आंख में लालपन, जलन, कीचड़, पानी आना, पलक में सूजन जैसी समस्याएं मिल रही है। इससे बचाव के लिए दैनिक जागरण के हेलो डाक्टर में जीएसवीएम मेडिकल कालेज की वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. शालिनी मोहन ने पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दिया। पेश है बातचीत के मुख्य अंश...