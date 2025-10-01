इंस्टाग्राम से मोहम्मद के जुलूस में आने का आह्वान, कांग्रेस नेता समेत छह गिरफ्तार

हमीरपुर के मौदहा में इंस्टाग्राम पर आई लव मोहम्मद पोस्ट डालकर जुलूस के लिए लोगों को इकट्ठा करने का आह्वान किया गया। पुलिस ने सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज कर कांग्रेस नेता समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पोस्ट डालने वाले की तलाश जारी है और अज्ञात लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है।

संवाद सहयोगी, जागरण, मौदहा (हमीरपुर)। इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म इंस्टाग्राम में आइ लव मोहम्मद लिखी पोस्ट डालकर जुलूस के लिए एकत्र होने का आह्वान करने पर पुलिस ने सौहार्द बिगाड़ने की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद नामजद कांग्रेस नेता समेत छह लोगों को जेल भेजा गया है, जबकि पोस्ट डालने वाले की तलाश की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौदहा कोतवाली पुलिस के उपनिरीक्षक विनेश गौतम ने बताया कि बिंवार के ग्राम हिमौली निवासी मोहम्मद सैफ ने इंस्टाग्राम में पोस्ट डालकर मौदहा के बड़ा चौराहा में मोहम्मद का जुलूस निकालने के लिए लोगों से एकत्र होने का आह्वान किया था। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मौदहा कस्बा के पूर्वी तरौस निवासी कांग्रेस नेता सलीम अहमद, नई बस्ती उपरौस का आरिफ कुरैशी, सिचौलीपुरवा का मोहम्मद अहसान, इलाही तालाब मुहल्ले का अरमान, मदारपुर का फर्रु व सूफी नगर मुहल्ले का इमरान रफीक हाथों में डंडा लेकर खड़े थे।

पुलिस ने उक्त छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ ही कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली प्रभारी उमेश कुमार सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। अज्ञात लोगों की पहचान कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोविंद अहिरवार का कहना है कि सलीम अहमद किसान कांग्रेस के महासचिव है। उन्हें भी अभी मुकदमे के संबंध में जानकारी हुई है।