आरोपी पति को थाने लेकर आया पीआरवी जवान, दीवान ने सुपुर्दगी लेने से किया मना, झड़प का Video Viral
कानपुर के बिधनू थाने में पीआरवी सिपाही और दीवान के बीच तीखी झड़प हुई। पीआरवी एक महिला के साथ मारपीट करने वाले उसके पति को थाने लाई थी लेकिन दीवान ने आरोपी को सुपुर्दगी में लेने से इनकार कर दिया। पत्नी ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया था जिसके बाद पीआरवी उसे थाने ले आई थी।
संवाद सहयोगी, जागरण, बिधनू(कानपुर)। बिधनू थाने में मंगलवार सुबह पीआरवी 7072 महिला की पिटाई करने वाले आरोपित पति को लेकर थाने पहुंची। जहां दीवान ने आरोपित की सुपुर्दगी लेने से इंकार कर दिया। जिसपर पीआरवी सिपाही व दीवान के बीच जमकर झड़प शुरू हो गई। जिसका पीआरवी सिपाही ने वीडियो बना लिया। जो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो गया।
शंभुआ निवासी महिला आरती ने मंगलवार सुबह करीब 8:44 बजे कंट्रोल रूम पर सूचना दी कि उसके पति रोहित उसे पीट रहे हैं। जिसर पीआरवी 7072 के पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। जहां काफी देर पति-पत्नी को समझाने का प्रयास किया। पत्नी ने पति पर आए दिन पिटाई करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। जिसपर पीआरवी सिपाही वैभव आरोपित रोहित को लेकर थाने पहुंच गए। जहां उन्होंने कार्यालय में दीवान जितेंद्र कुमार से सुपुर्दगी लेने को बोला।
आरोप है कि इसपर दीवान जितेंद्र वैभव पर भड़क गए। जितेंद्र ने कहा कि अधिकारियों का आदेश है कि पति पत्नी के विवाद मौके पर ही सुलझाए जाए। इसके बाद पीआरवी सभी पति पत्नी के विवाद थाने लेकर आ जाती है। जिसपर दीवान व पीआरवी सिपाही के बीच वाद विवाद होने लगा। जिसपर वैभव ने अधिकारियों को दिखाने की बात कहते हुए जितेंद्र का वीडियो बना लिया।
करीब तीन मिनट के वीडियो में दीवान जितेंद्र आरोपित पति की सुपुर्दगी लेने से इंकार कर रहे हैं। वहीं वीडियो बना रहे वैभव साथ आई पीड़ित महिला के कार्रवाई चाहने का हवाला देकर सुपुर्दगी लेने की बात कह रहे हैं।
थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित पति पर मारपीट की करवाई की गई है। प्रचलित वीडियो की सच्चाई की जांच की जा रही है।
यह भी पढ़ें- कानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने किया ताइक्वांडो खिलाड़ी के अपहरण का प्रयास, तभी आ गया डिलीवरी ब्वाय...
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।