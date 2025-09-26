Akhilesh Dubey Case: अखिलेश, लवी, शैलेद्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, नौ को तलब

कानपुर में भाजपा नेता रवि सतीजा को झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने और रंगदारी मांगने के आरोप में अधिवक्ता अखिलेश दुबे लवी मिश्रा और शैलेन्द्र यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अदालत ने तीनों को 9 अक्टूबर को तलब किया है। रवि सतीजा ने आरोप लगाया था कि अखिलेश दुबे ने उनसे 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी और झूठे मामले में फंसाया था।

जागरण संवाददाता, कानपुर। भाजपा नेता रवि सतीजा पर झूठा दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराकर रंगदारी मांगने में अधिवक्ता अखिलेश दुबे, उसके सहयोगी आयुष मिश्रा उर्फ लवी और शैलेंद्र यादव उर्फ टोनू यादव के खिलाफ विवेचक ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दी है। कोर्ट ने तीनों को आरोपपत्र की नकलें देने के लिए नौ अक्टूबर को तलब किया है।

बर्रा थानाक्षेत्र के जूही कलां स्थित सोना मेंशन निवासी भाजपा नेता रवि सतीजा ने अखिलेश दुबे पर दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाकर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर पुलिस आयुक्त से शिकायत की थी। आरोप था कि अखिलेश ने सहयोगी कास्मोजिन लांज एंड डिस्क के पार्टनर लवी मिश्रा, विमल यादव, शैलेंद्र यादव उर्फ टोनू, अभिषेक बाजपेई और उसकी करीबी दो बहनों के जरिए उन पर दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि जांच में मामला झूठा पाए जाने पर पुलिस ने उनके पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी।

इस पर पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच एसआइटी को दी थी। जांच के बाद आरोपितों के खिलाफ बर्रा थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अखिलेश दुबे, उसके सहयोगी लवी मिश्रा और शैलेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था। विवेचक ने शुक्रवार को तीनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।