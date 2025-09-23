Language
    Akhilesh Dubey Case: अखिलेश दुबे के खिलाफ शिकायत करने वाले सगे भाइयों ने मांगी सुरक्षा, दहशत में परिवार

    By vipin trivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:02 PM (IST)

    लाजपत नगर के मंजीत सिंह और बलजीत सिंह ने पुलिस आयुक्त से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने अखिलेश दुबे और उसके साथियों पर कम कीमत पर दुकान हथियाने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद से उनके घर के आसपास स्कार्पियो घूम रही है जिससे परिवार दहशत में है। पुलिस आयुक्त ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया है।

    कानपुर का भूमाफिया व अधिवक्ता अखिलेश दुबे।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। अखिलेश दुबे और उसके दो साथियों के खिलाफ कम कीमत पर दुकान नाम करने के लिए दबाव बनाने की शिकायत करने वाले लाजपत नगर के सगे भाइयों ने पुलिस आयुक्त से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आरोप है कि शिकायत करने के बाद से ही एक स्कार्पियो उनके अपार्टमेंट के ईदगिर्द घूम रही है, जिसमे परिवार दहशत में हैं। सगे भाइयों की शिकायत पर एसआइटी जांच कर रही है।

    लाजपतनगर निवासी मंजीत सिंह और बलजीत सिंह ने अखिलेश दुबे, और उनके साथी इकबाल सिंह दुआ व सोनू के खिलाफ पुलिस आयुक्त से शिकायत की थी। आरोप था कि आरोपित कोरोना काल के बाद से लाजपत नगर स्थित उनकी दुकान को कम कीमत पर बेचने का दबाव बना रहे हैं। उन्हें अखिलेश दुबे के नाम से लगातार धमकी दी जा रही थी।

    2022 में उनको अखिलेश दुबे के साकेतनगर स्थित घर ले जाया गया। यहां पर अखिलेश दुबे ने उनसे दुकान इकबाल सिंह दुआ और सोनू दुआ के नाम करने का दबाव बनाया। उन्हें बताया गया कि इकबाल और सोनू को इंडियन आयल बाटलिंग प्लांट, पनकी में केडीए की 2000 गज जमीन पर कब्जा करवा दिया है, जहां बांबे गुवाहाटी ट्रांसपोर्ट संचालित हो रहा है।

    अगर, दुकान इनके नाम नहीं की तो जेल जाओगे। आरोपितों ने दुकान कब्जा करने के लिए फर्जी अनुबंध पत्र बनवाया और अनुबंध पत्र की तारीख कोरोना काल के समय की अंकित की। इसी अनुबंध पत्र के आधार पर आरोपितों ने उन पर मुकदमा भी दर्ज कराया। सगे भाइयों का कहना है कि उनके पुलिस आयुक्त से शिकायत करने के बाद 19 सितंबर से स्कार्पियो सवार उनके परिवार के लोगों

    पर नजर रख रहा है। इससे पूरा परिवार दहशत में है। साथ ही उन्हें परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अनहोनी की भी आशंका है। उन्होंने पूरे परिवार की सुरक्षा की मांग की है। इस पर पुलिस आयुक्त ने उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है।

