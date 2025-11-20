रेलवे यात्रीगण कृपया ध्यान दें! श्रमशक्ति समेत कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी
श्रमशक्ति एक्सप्रेस समेत कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। यह बदलाव कुछ तकनीकी कारणों और मरम्मत कार्यों के चलते किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन से जानकारी प्राप्त कर लें। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली मंडल के गाजियाबाद-चिपियाना बुजर्ग स्टेशन पर पावर ब्लाक लेने के कारण नौ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। 12452 श्रमशक्ति नई दिल्ली से सेंट्रल स्टेशन तक 21 नवंबर को नई दिल्ली-पलवल-आगरा कैंट-भांडई-इटावा स्टेशन होते हुए चलेगी। यह अलीगढ़ होकर नहीं जाएगी।
उत्तर-मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि 15657 दिल्ली- कामाख्या एक्सप्रेस 20 नवंबर को परिवर्तित मार्ग वाया- दिल्ली- नई दिल्ली- पलवल- आगरा कैंट- भांडई- इटावा स्टेशन होकर चलेगी। यह अलीगढ़, टूंडला, शिकोहाबाद स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। 14038 नई दिल्ली- सिलचर वाया- नई दिल्ली- पलवल- आगरा कैंट- भांडई -इटावा स्टेशन, 20434 श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा- सूबेदारगंज वाया-अंबाला कैंट- सहारनपुर- मेरठ शहर- खुर्जा स्टेशन, 15657 दिल्ली- कामाख्या 21 नवंबर को वाया-दिल्ली- नई दिल्ली- पलवल- आगरा कैंट-भांडई- इटावा स्टेशन होकर चलेगी।
05306 आनंद विहार टर्मिनल- छपरा 22 नवंबर को आनंद विहार टर्मिनल- गाजियाबाद- हापुड़- खुर्जा, 15707 कटिहार- अमृतसर 20 नवंबर को वाया खुर्जा- मेरठ शहर -सहारनपुर -अंबाला कैंट मार्ग से चलेगी। 14217 प्रयागराज संगम- चंडीगढ़ 21 नवंबर को वाया खुर्जा- मेरठ शहर-सहारनपुर- अंबाला कैंट होकर चलेगी। 02569 दरभंगा- नई दिल्ली 21 नवंबर को वाया-बाराबंकी- लखनऊ- मुरादाबाद- गाजियाबाद- नई दिल्ली स्टेशन होकर चलेगी।
ये ट्रेनें रेग्यूलेशन के साथ चलेंगी
ट्रेन संख्या 12801 पुरी- नई दिल्ली 20 नवंबर को मारीपत स्टेशन पर 20 मिनट रेग्युलेट होकर चलेगी। इसे चिपियाना बुज़ुर्ग-गाजियाबाद स्टेशन पर तीसरी लाइन से चलाया जाएगा। 14217 प्रयागराज संगम- चंडीगढ़, 02569 दरभंगा- नई दिल्ली, 12397 गया- नई दिल्ली और 14005 सीतामढ़ी- आनंद विहार टर्मिनल 20 नवंबर को चिपियाना बुज़ुर्ग- गाजियाबाद स्टेशन पर तीसरी लाइन से संचालित की जाएंगी।
इधर, टूंडला से कानपुर सेंट्रल तक निरीक्षण, यात्री सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश
उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने टूंडला-कानपुर रेलवे खंड का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष ट्रेन परख से प्रयागराज मंडल में टूंडला-कानपुर रेलवे खंड में टूंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा स्टेशनों का निरीक्षण किया। टूंडला स्टेशन से निरीक्षण की शुरूआत की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता व समय सीमा की समीक्षा की। उन्होंने टूंडला रेलवे कालोनी का निरीक्षण कर कर्मचारियों की आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने को कहा। उपमंडलीय रेलवे चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। कानपुर सेंट्रल पहुंचकर चौरीचौरा एक्सप्रेस से प्रयागराज रवाना हो गए।
