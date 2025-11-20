दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्धों की फोटो लेकर एटीएस पहुंची कानपुर, इन इलाकों के घरों से जुटाई जानकारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली बम धमाके की आरोपित डा. शाहीन और डा. आरिफ मीर के मददगारों व करीबियों की तलाश में बुधवार को एटीएस टीम ने रावतपुर थाना क्षेत्र के हितकारी नगर समेत कई इलाकों में छानबीन की। इसमें दो घरों में पूछताछ की व कुछ संदिग्धों की फोटो दिखा लोगों से जानकारी जुटाई। वहीं, शहर में एनआइए भी कई इलाकों में छानबीन कर रही है।

दिल्ली धमाके की मास्टरमांइड रही लखनऊ की डा.शाहीन और उसके साथी कार्डियोलाजी के डा.आरिफ मीर के पकड़े जाने के बाद एटीएस और एनआइए ने उनके शहर में कनेक्शन खंगालने शुरू कर दिए। इसको लेकर एजेंसियों ने शहर के संवेदनशील व अतिसंवेदनशील इलाकों में छानबीन करना शुरू कर दिया था। जांच में सामने आया कि धमाके की पटकथा लिखने में डा. आरिफ शामिल था। दोनों के बीच चैट मिली है।

डा. शाहीन के कानपुर में बड़े संपर्क सूत्र होने से एटीएस व एनआइए ने मंगलवार को बेकनगंज, चमनगंज, रावतपुर, जाजमऊ, काकादेव समेत एक दर्जन इलाकों में छापेमारी की थी। इसके बाद बुधवार सुबह फिर एटीएस टीम रावतपुर के हितकारी नगर समेत कई इलाकों में पहुंची। एटीएस ने दो घरों में पूछताछ कर जानकारी की। कुछ संदिग्धों को फोटो भी एटीएस टीम लेकर आई थी, जिन्हें दिखाकर लोगों से जानकारी की।