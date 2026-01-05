Health Alert: एंटीबायोटिक का ज्यादा उपयोग है जानलेवा, कानपुर के माइक्रोबायोलाजिस्ट ने जताई चिंता 

जागरण संवाददाता, कानपुर। Interview: मनमाने ढंग से एंटीबायोटिक (Antibiotic) दवा लेना शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। यह साइलेंट किलर की तरह शरीर के जीन में बदलाव कर जानलेवा स्थिति तक पहुंचा रहा है। इसी कारण दुनिया भर में सबसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के मामले भारत में मिल रहे हैं।

हमारे यहां एंटीबायोटिक दवा को लेकर कोई पालिसी नहीं है। जबकि दूसरे देशों में एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग डाक्टर मरीज की कल्चर जांच के बाद ही जरूरी एंटीबायोटिक का चुनाव करता है। इससे परे हमारे यहां सामान्य बुखार, जुकाम और खांसी तक में एंटीबायोटिक दवा देने की प्रथा चल रही है। हालांकि, इसमें डाक्टर के साथ जिम्मेदार हम खुद हैं, जो खुद ही मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक दवा लेकर खाते हैं और शरीर में बिना कारण ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की स्थिति पैदा करते हैं। यह साइलेंट किलर है, जो रिजर्व एंटीबायोटिक को खत्म कर रहा है। इसलिए हमें भविष्य के लिए सचेत होकर एंटीबायोटिक दवा के प्रयोग के बारे में सोचना चाहिए। जीएसवीएम मेडिकल कालेज के माइक्रोबायोलाजिस्ट डा. विकास मिश्रा ने जागरण संवाददाता अंकुश शुक्ल को साक्षात्कार में सवालों के जवाब दिए...