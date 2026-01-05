कानपुर में लकडमंडी और पुराना शिवली रोड पर अतिक्रमण अभियान, हटाए 120 कब्जे, रोकने आए अतिक्रमणकारियों ने पुलिस ने खदेड़ा
कानपुर नगर निगम ने लकडमंडी और पुराना शिवली रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दस्ते ने फुटपाथों और सड़कों से 120 अवैध कब्जे हटाए। विरोध करने वालों को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम के दस्ते ने लकडमंडी और पुराना शिवली रोड में ध्वस्तीकरण अभियान चलाकर फुटपाथ व सड़क से 120 कब्जे हटाए। इस दौरान विरोध करने वालों को पुलिस ने सड़क पर लाठियां पटक कर खदेड़ दिया। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जोन चार के प्रभारी राजेश सिंह की अगुवाई में दस्ता लकडमंडी पहुंचा। यहांइन पर पहले लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया लेकिन दस्ते ने हंगामा करने वालों को खदेड़ दिया।
इसके बाद दस्ते ने लकडमंडी रोड से होते हुए डाकखाने चौराहा तक अभियान चलाकर फुटपाथ व नाली पर बने करीब 60 से ज्यादा पक्के व कच्चे निर्माण गिरा दिए। साथ ही बैनर व होर्डिंग भी हटा दी। साथ ही चेतावनी दी है कि अब कब्जा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस अवसर पर कर अधीक्षक अनूप श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक कमल सिंह आदि मौजूद रहे।
वहीं जोन छह के जोनल प्रभारी रवि प्रकाश यादव और अधिशासी अभियंता आरके सिंह की अगुवाई में दस्ता पुराना शिवली रोड पहुंचा। इस दौरान महिला होटल तिराहे से लेकर कल्याणपुर क्रासिंग तक अवैध कब्जे ढहाए गए और सड़क पर लगे ठेले और अन्य दुकानों को हटवाया गया।इस दौरान जाम लग गया। सड़क तक लोगों ने कब्जा कर रखा था। नालियों तक पाट दी थी। इस दौरान दस्ते ने करीब 60 अवैध निर्माण गिराए। साथ ही 20 हजार रुपये वसूले।
केडीए के दस्ते ने दो निर्माण किए सील, चार अवैध प्लाटिंग करने वालों को नोटिस
केडीए ने अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत दो निर्माण सील करने के साथ ही अवैध प्लाटिंग और आवासीय जगह पर व्यावसायिक निर्माण करने वालों को नोटिस दी गई हैं। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल व सचिव अभय पांडेय के आदेश पर जोन एक बी के प्रभारी व विशेष कार्याधिकारी डा.रविप्रताप सिंह की अगुवाई में दस्ते ने भूखंड संख्या 670 लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी गेट नंबर एक और मंगलदीप अपार्टमेंट के सामने, बैरी अकबरपुर कल्याणपुर में मानक के विपरीत हो रहे निर्माण को सील कर दिया। नोटिस के बाद भी चोरी-छिपे निर्माण कराया जा रहा था।
आवासीय जगह पर व्यावसायिक निर्माण कराने में नोटिस
इसके अलावा रामवती, अर्चना निषाद, रामखिलावन, श्री कटियार व अन्य ने जागेश्वर मंदिर के सामने परममियापुरवा मैनावती मार्ग पर आराजी संख्या-2555, 2556, 2557, 2558, 2299, 2572, 2573, 2574, 2575 व 2576, नंदू निषाद ने ख्यौरा कटरी मैनावती मार्ग में आराजी संख्या 2566 व 2564, पप्पन यादव ने ग्राम बैरी अकबरपुर कछार (मंगलदीप अपार्टमेंट के सामने) आराजी संख्या 442, 443, 444 व 450 और हाकिम सिंह ने हिंदूपुर में आराजी संख्या 510 व 511 में बिना लेआउट प्लाटिंग कर रहे हैं। दस्ते ने नोटिस देकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
इसके अलावा-24 मीटर रोड पर स्थित ऐसे व्यावसायिक भवन व परिसर को चिह्नित किया गया, जिसमें बिना प्राधिकरण के नक्शे के व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। ऐसे 12 भवन व परिसरों के विरुद्ध नोटिस दी। प्रभुशंकर कटियार के पेट्रोलपंप के सामने, मैनावती मार्ग, कामदगिरि वैली गेस्ट, रेखारानी के पेट्रोलपंप के सामने, सिंहपुर मैनावती मार्ग, महेन्द्र सिंह ने आराजी संख्या-767, पेट्रोलपंप के बगल में, सिंहपुर मार्ग, रानू मिश्रा ने पेट्रोलपंप के बगल में, मैनावती मार्ग, कानपुर पर स्मृति ग्रीन्स गेस्ट हाउस, संदीप शुक्ला ने पेट्रोलपंप के बगल में, मैनावती मार्ग पर प्रिया ग्रीन्स बैंक्वेट हाल, अरुण दीक्षित ने आराजी संख्या-187बी/2ए घनऊपुरवा नारायण स्कूल के पास मैनावती मार्ग, द मैंगो ट्री प्रबंधक महालक्ष्मी लान ने घनऊपुरवा नारायण स्कूल के पास मैनावती मार्ग, पर महालक्ष्मी लान, कृष्णा ग्रीन्स ने रुद्रा अपार्टमेंट के सामने मैनावती मार्ग, पर कृष्णा ग्रीन्स, प्रबंधक हैविल्स गैलेक्सी ने आराजी संख्या-130 एनआरआइ सिटी के सामने मैनावती मार्ग, रामनारायण निषाद एवं अर्चना निषाद ने आराजी संख्या-1772,39 ख्यौरा कछार मैनावती मार्ग में अंजली पार्टी लान और राकेश तिवारी ख्यौरा मैनावती एनआरआइ सिटी के सामने, मैनावती मार्ग, कानपुर पर नारायण हैरिटेज व मनोज ने प्लाट संख्या-6ए ख्यौरा आजाद नगर, मैनावती मार्ग में उमा पार्टी लान का निर्माण कराया है। विशेष कार्याधिकारी ने बताया कि सभी से नक्शा मांगा है। नक्शा न होने पर शमन कराने को कहा गया है। शमन न कराने वालों के निर्माण सील होंगे।
