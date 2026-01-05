कानपुर में लकडमंडी और पुराना शिवली रोड पर अतिक्रमण अभियान, हटाए 120 कब्जे, रोकने आए अतिक्रमणकारियों ने पुलिस ने खदेड़ा

जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम के दस्ते ने लकडमंडी और पुराना शिवली रोड में ध्वस्तीकरण अभियान चलाकर फुटपाथ व सड़क से 120 कब्जे हटाए। इस दौरान विरोध करने वालों को पुलिस ने सड़क पर लाठियां पटक कर खदेड़ दिया। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जोन चार के प्रभारी राजेश सिंह की अगुवाई में दस्ता लकडमंडी पहुंचा। यहांइन पर पहले लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया लेकिन दस्ते ने हंगामा करने वालों को खदेड़ दिया।

इसके बाद दस्ते ने लकडमंडी रोड से होते हुए डाकखाने चौराहा तक अभियान चलाकर फुटपाथ व नाली पर बने करीब 60 से ज्यादा पक्के व कच्चे निर्माण गिरा दिए। साथ ही बैनर व होर्डिंग भी हटा दी। साथ ही चेतावनी दी है कि अब कब्जा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस अवसर पर कर अधीक्षक अनूप श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक कमल सिंह आदि मौजूद रहे।

वहीं जोन छह के जोनल प्रभारी रवि प्रकाश यादव और अधिशासी अभियंता आरके सिंह की अगुवाई में दस्ता पुराना शिवली रोड पहुंचा। इस दौरान महिला होटल तिराहे से लेकर कल्याणपुर क्रासिंग तक अवैध कब्जे ढहाए गए और सड़क पर लगे ठेले और अन्य दुकानों को हटवाया गया।इस दौरान जाम लग गया। सड़क तक लोगों ने कब्जा कर रखा था। नालियों तक पाट दी थी। इस दौरान दस्ते ने करीब 60 अवैध निर्माण गिराए। साथ ही 20 हजार रुपये वसूले।

केडीए के दस्ते ने दो निर्माण किए सील, चार अवैध प्लाटिंग करने वालों को नोटिस केडीए ने अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत दो निर्माण सील करने के साथ ही अवैध प्लाटिंग और आवासीय जगह पर व्यावसायिक निर्माण करने वालों को नोटिस दी गई हैं। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल व सचिव अभय पांडेय के आदेश पर जोन एक बी के प्रभारी व विशेष कार्याधिकारी डा.रविप्रताप सिंह की अगुवाई में दस्ते ने भूखंड संख्या 670 लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी गेट नंबर एक और मंगलदीप अपार्टमेंट के सामने, बैरी अकबरपुर कल्याणपुर में मानक के विपरीत हो रहे निर्माण को सील कर दिया। नोटिस के बाद भी चोरी-छिपे निर्माण कराया जा रहा था।

आवासीय जगह पर व्यावसायिक निर्माण कराने में नोटिस इसके अलावा रामवती, अर्चना निषाद, रामखिलावन, श्री कटियार व अन्य ने जागेश्वर मंदिर के सामने परममियापुरवा मैनावती मार्ग पर आराजी संख्या-2555, 2556, 2557, 2558, 2299, 2572, 2573, 2574, 2575 व 2576, नंदू निषाद ने ख्यौरा कटरी मैनावती मार्ग में आराजी संख्या 2566 व 2564, पप्पन यादव ने ग्राम बैरी अकबरपुर कछार (मंगलदीप अपार्टमेंट के सामने) आराजी संख्या 442, 443, 444 व 450 और हाकिम सिंह ने हिंदूपुर में आराजी संख्या 510 व 511 में बिना लेआउट प्लाटिंग कर रहे हैं। दस्ते ने नोटिस देकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।