अलर्ट, कानपुर में मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े कई संदिग्ध, कट्टरपंथियों का कोर ग्रुप से जुड़े

कानपुर में मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एटीएस ने मास्टरमाइंड समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। आशंका है कि ये लोग त्योहारों पर बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। शहर में इनके और सदस्यों की तलाश जारी है और जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

जागरण संवाददाता, कानपुर। मुजाहिदीन आर्मी बना हिंसा फैलाने की साजिश रचने वाले मास्टर माइंड मुहम्मद रजा समेत समेत पांचों आरोपितों से पूछताछ के बाद एटीएस को कई सुराग मिले हैं। उन सभी के अब इंटरनेट मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, अगर ये लोग पकड़े न जाते तो त्योहारों पर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। इनके कई सदस्य शहर में भी होने की आशंका जताई गई है, जिनकी अब एटीएस ने तलाश भी शुरू कर दी है। कुछ और साक्ष्य मिलते ही जल्द एक-दो लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है।

एटीएस ने सोमवार को सुलतानपुर निवासी अकमल रजा, सोनभद्र निवासी सफील सलमानी उर्फ अली रिजवी, रेलबाजार के सुजातगंज निवासी तौसीफ व रामपुर निवासी कासिम अली को गिरफ्तार किया था, जिन्हें मंगलवार को लखनऊ स्थित विशेष कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया।

एटीएस के अनुसार, मुजाहिदीन आर्मी तैयार करने वाला मास्टरमाइंड फतेहपुर का रजा है। उसने ही अन्य अकमल रजा को शामिल किया तो अकमल ने तौसीफ समेत अन्य साथियों को जोड़ा था। ये सभी लीडर थे और शरीयत कानून कट्टरपंथियों का कोर ग्रुप बनाए थे।