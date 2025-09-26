Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Asia Cup में अभिषेक-तिलक का जलवा, अब कानपुर में अय्यर की कप्तानी में दिखाएंगे कमाल

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:00 PM (IST)

    कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज की कप्तानी श्रेयस अय्यर को मिली है। बीसीसीआई ने पहले रजत पाटीदार को कप्तान बनाया था लेकिन अब अय्यर टीम का नेतृत्व करेंगे। युवा खिलाड़ियों के साथ अय्यर के जुड़ने से क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है। ग्रीन पार्क में अय्यर का पुराना नाता है जहाँ उन्होंने टेस्ट में डेब्यू शतक लगाया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ग्रीनपार्क में होगा मैच।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में 30 सितंबर से पांच अक्टूबर के बीच होने वाली भारत और आस्ट्रेलिया ए सीरीज की कप्तानी श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है। इससे पहले बीसीसीआइ ने पहले वनडे मुकाबले के लिए रजत पाटीदार और दूसरे व तीसरे मैच के लिए तिलक वर्मा को कप्तान बनाया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच, रजत पाटीदार के ईरानी ट्राफी में रेस्ट आफ इंडिया के कप्तान बनाए जाने के बाद श्रेयस अय्यर को यह जिम्मेदारी दी गई है। वे आस्ट्रेलिया ए सीरीज के तीन मैचों में बतौर कप्तान भारतीय टीम के साथ दिखेंगे। युवा बिग्रेड में अनुभवी श्रेयस के जुड़ जाने से शहर की मेजबानी में होने वाले मैचों के लिए क्रिकेट प्रेमियों का रोमांच और भी बढ़ गया है। अब ग्रीन पार्क की पिच पर अभिषेक, तिलक के साथ कप्तान अय्यर भी धमाल मचाते नजर आएंगे।

    पीठ की सर्जरी से उबर रहे श्रेयस अय्यर ने हाल ही में रेड बाल यानी टेस्ट क्रिकेट दूरी बनाने का बीसीसीआइ से आग्रह किया था। इसे स्वीकारते हुए बीसीसीआइ ने उन्हें ग्रीन पार्क की मेजबानी में होने वाले तीन वनडे मैचों की कप्तानी सौंपी है। 14 टेस्ट मैचों में 63.01 और 70 वनडे मैचों में 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले श्रेयस के भारतीय टीम से जुड़ जाने से सीरीज का रोमांच बढ़ गया है। दूसरे व तीसरे वनडे में उनको एशिया कप में धमाल मचा रहे अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा के साथ अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा का भी साथ मिल जाएगा।

    ग्रीन पार्क और श्रेयस की सफलता का पुराना नाता, टेस्ट में लगाया था डेब्यू शतक

    ग्रीनपार्क और श्रेयस अय्यर की सफलता का नाता उनके करियर की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। यहां ही उन्हें साल 2013 में मुंबई की रणजी टीम के कोच रहे प्रवीण आमरे ने सफलता का मंत्र दिया था। श्रेयस अय्यर ने जब घरेलू मैचों में मुंबई के लिए साल 2013 में डेब्यू किया तो उनके शुरुआती दो मुकाबले काफी निराशाजनक रहे थे। इसके बाद मुंबई का अगला मुकाबला यूपी के साथ खेलना था। अपने तीसरे ही घरेलू मैच में लिए अय्यर ग्रीनपार्क पहुंच गए। यहां कोच प्रवीण आमरे ने उन्हें गुरुमंत्र दिया। इसके बाद श्रेयस ने यहां शानदार 75 रन की पारी खेली और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने टेस्ट डेब्यू भी ग्रीन पार्क स्टेडियम में किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 नवंबर 2021 से पूरे पांच दिन खेले गए इस मुकाबले में अय्यर नें दूसरे दिन शतक जड़कर अपने प्रतिभा को लोहा मनवाया था। उन्होंने 171 गेंदों पर 105 रन बनाए थे। दूसरी पारी में भी 65 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूत किया था।

    पहले वनडे के लिए भारतीय ए टीम

    श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियाग पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि विश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, सिमरजीत सिंह।

    दूसरे व तीसरे वनडे के लिए भारतीय ए टीम

    श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियाग पराग, आयुष बदोनी, सूर्याश, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि विश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह।