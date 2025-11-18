Language
    यूपी में 12वीं पास महिला के लिए सरकारी नौकरी, आवेदन करने की लास्ट डेट- 5 दिसंबर; जानें हर डिटेल

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:52 PM (IST)

    कन्नौज में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 444 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, और चयन मेरिट के आधार पर होगा। इन पदों के लिए 1 जुलाई 2025 तक 18 से 35 वर्ष की आयु के उम्मीदवार पात्र हैं, जिसमें विधवा, तलाकशुदा और गरीब महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। पांच दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट मांगी गई है। एक से अधिक आवेदक होने पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

    जिले में सहायिकाओं के 444 पद पर भर्ती होनी है। विभाग के अनुसार अनुसूचित जाति के 99, अन्य पिछड़ा वर्ग 119 और अनारक्षित के 226 पद रिक्त है। तालाग्रम 48, ग्रामीण सदर 48, छिबरामऊ 27, उमर्दा 139, हसेरन 35, जलालाबाद 61,गुगरापुर 16, सौरिख 37 और शहर नगर क्षेत्र में 33 पद रिक्त है।

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए महिला उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

    शहर व ग्रामीण क्षेत्र महिला अभ्यर्थियों का अर्हता के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट और अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नात के आधार पर मेरिट तैयार होगी। एक जुलाई 2025 तक 18 से 35 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए।

    चयन में उसी ग्राम सभा, वार्ड की निवासी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, विधवा महिला, तलाकशुदा या परित्याकता महिला को वरीयता दी जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में सीधी भर्ती को लेकर विकास भवन, कलेक्ट्रेट, तहसील, विकास खंडों में लगे नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा कराई गई है।