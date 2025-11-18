यूपी में 12वीं पास महिला के लिए सरकारी नौकरी, आवेदन करने की लास्ट डेट- 5 दिसंबर; जानें हर डिटेल

जागरण संवाददाता, कन्नौज। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। पांच दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट मांगी गई है। एक से अधिक आवेदक होने पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

