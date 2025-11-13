UP Anganwadi Bharti 2025: यूपी आंगनवाड़ी एवं सहायिका पदों पर हो रही भर्ती, जिले वाइज जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई

जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी कार्यकत्री आवेदन की लास्ट डेट जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी सहायिका आवेदन की लास्ट डेट

हापुड़- 43 20 नवंबर 2025 ललितपुर - 262 1 दिसंबर 2025

अमरोहा (जेपी नगर)- 12 25 नवंबर 2025 शामली - 242 1 दिसंबर 2025

ललितपुर-22 27 नवंबर 2025 सीतापुर - 1408 1 दिसंबर 2025

प्रतापगढ़-15 28 नवंबर 2025 लखीमपुर खीरी-1407 1 दिसंबर 2025

सिद्धार्थनगर-13 24 नवंबर 2025 प्रतापगढ़-1274 5 दिसंबर 2025

औरेया-10 27 नवंबर 2025 देवरिया - 802 1 दिसंबर 2025

गोंडा - 14 28 नवंबर 2025 गाजियाबाद-411 2 दिसंबर 2025

देवरिया-4 30 नवंबर 2025 बस्ती - 899 2 दिसंबर 2025

बागपत -61 30 नवंबर 2025 बिजनौर - 1016 5 दिसंबर 2025

सीतापुर - 38 1 दिसंबर 2025 औरेया-728 2 दिसंबर 2025

लखीमपुर खीरी-12 1 दिसंबर 2025 एटा-642 2 दिसंबर 2025

गाजियाबाद-74 2 दिसंबर 2025 बागपत-553 1 दिसंबर 2025

आंबेडकर नगर -22 2 दिसंबर 2025 गौतम बुद्ध नगर - 240 3 दिसंबर 2025

महोबा-6 2 दिसंबर 2025 हापुड़-290 2 दिसंबर 2025

गौतम बुद्ध नगर-54 3 दिसंबर 2025 महोबा -285 2 दिसंबर 2025

चंदौली-10 3 दिसंबर 2025 आंबेडकर नगर -849 2 दिसंबर 2025

- - अलीगढ़ -907 3 दिसंबर 2025

- - पीलीभीत - 453 3 दिसंबर 2025

- - चंदौली - 528 3 दिसंबर 2025

- - गोंडा -725 3 दिसंबर 2025

- - झांसी - 532 3 दिसंबर 2025

- - गोरखपुर - 1256 3 दिसंबर 2025

- - भदोही - 369 5 दिसंबर 2025