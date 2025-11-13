Language
    UP Anganwadi Bharti 2025: यूपी आंगनवाड़ी एवं सहायिका पदों पर हो रही भर्ती, जिले वाइज जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:47 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए महिला अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट जिले के अनुसार इस पेज से चेक कर सकते हैं।

    UP Anganwadi Bharti 2025: यूपी आंगनवाड़ी एवं सहायिका भर्ती की पूरी डिटेल यहां करें चेक।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री (Aganwadi Karykatri) एवं आंगनवाड़ी सहायिका (Aganwadi Sahayika) पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। पात्र महिला अभ्यर्थी विभाग की ओर से निर्धारित अंतिम तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर भर सकते हैं। भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही ही किया जा सकता है।

    जनपद वाइज आवेदन की लास्ट डेट

    जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी कार्यकत्री आवेदन की लास्ट डेट जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी सहायिका आवेदन की लास्ट डेट
    हापुड़- 43  20 नवंबर 2025 ललितपुर - 262  1 दिसंबर 2025 
    अमरोहा (जेपी नगर)- 12  25 नवंबर 2025  शामली - 242  1 दिसंबर 2025
    ललितपुर-22  27 नवंबर 2025 सीतापुर - 1408  1 दिसंबर 2025
    प्रतापगढ़-15  28 नवंबर 2025 लखीमपुर खीरी-1407  1 दिसंबर 2025
    सिद्धार्थनगर-13  24 नवंबर 2025 प्रतापगढ़-1274  5 दिसंबर 2025 
    औरेया-10  27 नवंबर 2025 देवरिया - 802  1 दिसंबर 2025
    गोंडा - 14  28 नवंबर 2025 गाजियाबाद-411  2 दिसंबर 2025 
    देवरिया-4  30 नवंबर 2025 बस्ती - 899  2 दिसंबर 2025
    बागपत -61  30 नवंबर 2025 बिजनौर - 1016  5 दिसंबर 2025
    सीतापुर - 38  1 दिसंबर 2025  औरेया-728  2 दिसंबर 2025
    लखीमपुर खीरी-12  1 दिसंबर 2025 एटा-642 2 दिसंबर 2025 
    गाजियाबाद-74  2 दिसंबर 2025  बागपत-553  1 दिसंबर 2025 
    आंबेडकर नगर -22  2 दिसंबर 2025 गौतम बुद्ध नगर - 240 3 दिसंबर 2025
    महोबा-6  2 दिसंबर 2025 हापुड़-290  2 दिसंबर 2025
    गौतम बुद्ध नगर-54  3 दिसंबर 2025  महोबा -285  2 दिसंबर 2025
    चंदौली-10  3 दिसंबर 2025 आंबेडकर नगर -849  2 दिसंबर 2025
    -  - अलीगढ़ -907  3 दिसंबर 2025 
    -  - पीलीभीत - 453  3 दिसंबर 2025
    -  - चंदौली - 528  3 दिसंबर 2025
    -  - गोंडा -725  3 दिसंबर 2025
    -  - झांसी - 532  3 दिसंबर 2025
    -  - गोरखपुर - 1256  3 दिसंबर 2025
    -  - भदोही - 369  5 दिसंबर 2025
    -  - झांसी - 1554  5 दिसंबर 2025

    आंगनवाड़ी पदों के लिए पात्रता एवं मापदंड

    यूपी आंगनवाड़ी भर्ती में शामिल होने के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र हैं। अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले से भर्ती के लिए फॉर्म भर रहीं हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, परास्नातक अधिकतम योग्यता है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को ध्यान में रखकर होगी। आरक्षित श्रेणी से आने वाली महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    इस तरीके से भरे फॉर्म

    • यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर पहले रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।
    • अब मांगी गई सभी जानकारी सही सही भरकर पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद लॉग इन बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
    • अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें।
    • उम्मीदवार ध्यान रखें कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है।
    UP Anganwadi Bharti

    फॉर्म भरने के साथ किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करनी है अर्थात सभी श्रेणी के उम्मीदवार निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं।

