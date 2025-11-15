Language
    आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों पर महिला अभ्यर्थियों की होगी भर्ती, तीन दिसंबर तक किए जाएंगे आवेदन

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:04 PM (IST)

    योगी सरकार बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत कर रही है। इसी क्रम में झांसी जिले में 532 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। पात्र महिला अभ्यर्थी 3 दिसंबर तक विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। इस भर्ती से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, और बीपीएल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।  

    आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों पर भर्ती में बीपीएल अभ्यर्थियों को मिलेगी प्राथमिकता

    डिजिटल डेस्क, झांसी। प्रदेश की योगी सरकार आंगनबाड़ी सेवाओं के नेटवर्क को मजबूत करके बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है। झांसी जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत मानदेय के आधार पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत पात्र महिला अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं।

    झांसी जिले में कुल 532 पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती हो रही है। वर्तमान समय में जिले में 847 आंगनबाड़ी सहायिकाएं कार्यरत हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के बाद जिले में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की कुल संख्या बढ़कर 1379 हो जाएगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के खाली पदों पर भर्ती हो जाने के बाद बच्चों की देखभाल, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण जैसे कामों की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की भर्ती में बीपीएल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

    बबीना, बड़ागांव, बामौर, बंगरा, चिरगांव, गुरसराय, मऊरानीपुर, मोठ विकासखंडों और झांसी शहर की बाल विकास परियोजनाओं के लिए 532 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। झांसी के जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन कुमार मैत्रेय ने बताया कि पदों के संबंध में अहर्ता और प्रक्रिया की सूचना विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए संबंधित खंड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।