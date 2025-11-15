आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों पर महिला अभ्यर्थियों की होगी भर्ती, तीन दिसंबर तक किए जाएंगे आवेदन

डिजिटल डेस्क, झांसी। प्रदेश की योगी सरकार आंगनबाड़ी सेवाओं के नेटवर्क को मजबूत करके बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है। झांसी जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत मानदेय के आधार पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत पात्र महिला अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं।

झांसी जिले में कुल 532 पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती हो रही है। वर्तमान समय में जिले में 847 आंगनबाड़ी सहायिकाएं कार्यरत हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के बाद जिले में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की कुल संख्या बढ़कर 1379 हो जाएगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के खाली पदों पर भर्ती हो जाने के बाद बच्चों की देखभाल, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण जैसे कामों की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की भर्ती में बीपीएल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।