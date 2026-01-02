कन्नौज में सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना, धीरेंद्र शास्त्री पर दिया विवादास्पद बयान

जागरण संवाददाता, कन्नौज। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने भाजपा पर निशाना साधने के साथ कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर विवादास्पद दिया। कहा कि भाजपा के पास मंत्रोच्चारण करने वाले एक से बढ़कर एक हैं। इनमें अब धीरेंद्र शास्त्री भी पैदा हो गए हैं।

शुक्रवार को सपा प्रदेश अध्यक्ष ने शहर के सिद्धपीठ माता फूलमती देवी मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की 30 हजार नौकरियां चुराने काम किया है। पीडीए के हिस्से की चार बड़ी नौकरियों को मुख्यमंत्री ने अपने समाज के लोगों में बांट दिया।

कहा, अयोग्य लोगों को नौकरी दी जा रही है। इस मौके पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास मंत्रोच्चारण करने वाले एक से बढ़कर एक लोग हैं और उन्हीं में से एक धीरेंद्र शास्त्री 'पैदा हो गए' हैं। अब उनकी पैदाइश की कोई बात नहीं है, लेकिन वह एक फूंक में समुद्र का पानी सुखा सकते हैं।