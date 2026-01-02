Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कन्नौज में सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना, धीरेंद्र शास्त्री पर दिया विवादास्पद बयान

    By Amit Kuswaha Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:54 PM (IST)

    सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कन्नौज में भाजपा और धीरेंद्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पस ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सिद्धपीठ माता फूलमती मंदिर में चर्चा करते सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल। जागरण 

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने भाजपा पर निशाना साधने के साथ कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर विवादास्पद दिया। कहा कि भाजपा के पास मंत्रोच्चारण करने वाले एक से बढ़कर एक हैं। इनमें अब धीरेंद्र शास्त्री भी पैदा हो गए हैं।

     

    शुक्रवार को सपा प्रदेश अध्यक्ष ने शहर के सिद्धपीठ माता फूलमती देवी मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की 30 हजार नौकरियां चुराने काम किया है। पीडीए के हिस्से की चार बड़ी नौकरियों को मुख्यमंत्री ने अपने समाज के लोगों में बांट दिया।

     

    कहा, अयोग्य लोगों को नौकरी दी जा रही है। इस मौके पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास मंत्रोच्चारण करने वाले एक से बढ़कर एक लोग हैं और उन्हीं में से एक धीरेंद्र शास्त्री 'पैदा हो गए' हैं। अब उनकी पैदाइश की कोई बात नहीं है, लेकिन वह एक फूंक में समुद्र का पानी सुखा सकते हैं।

     

    श्याम लाल पाल ने कहा, बीते लोकसभा चुनाव में सपा ने भाजपा का दिल्ली जाने का रास्ता रोक दिया था, लेकिन मौजूदा समय केंद्र में भाजपा की लगड़ी सरकार है। इस मौके पर पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे, अरविंद यादव, जयकुमार तिवारी, अनिल पाल, हसीब हसन, शिखर मिश्रा समेत कई साधु-संत मौजूद रहे। मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के बाद सपा प्रदेश अध्यक्ष ने हाजी शरीफ में चल रहे उर्स में भाग लिया और दरगाह पर चादर चढ़ाई।