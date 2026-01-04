Language
    यूपी के इस जिले में भू-गर्भ में पेट्रोलियम गैस के भंडारण की संभावना, हैदराबाद की टीम ने चार गांव में की ड्रिल बोरिंग

    By Soham Prakash Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:45 PM (IST)

    कन्नौज में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भू-गर्भ में पेट्रोलियम गैस भंडार की खोज शुरू हुई है। हैदराबाद की अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड टीम ने बिशुनगढ़ और तिर ...और पढ़ें

     पेट्रोलियम अन्वेषण को बोरिंग करती टीम। जागरण

    जागरण टीम, कन्नौज। भू-गर्भ में पेट्रोलियम गैस के भंडारण की खोज में आयल इंडिया लिमिटेड की ओर से संभावित क्षेत्रों में हैदराबाद से आई टीम ने चार गांव में ड्रिल बोरिंग शुरू की है। टीम ने करीब 25 स्थानों पर 30 बोरिंग की है। बोरिंग सूखने पर टीम जमीन के अंदर बारूद से विस्फोट कर पेट्रोलियम गैस होने की जांच करेगी।

     

    रविवार को हैदराबाद से अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड की टीम ने थाना विशुनगढ़ क्षेत्र में गांव कुड़रा, रैपुरा और पोपपुर में डेरा डाला। यहां टीम ने आधुनिक मशीनों को लगाकर 20 स्थानों पर बोरिंग की। इसके अलावा तिर्वा के बहसार गांव में भी पहुंची टीम ने पांच स्थानों पर बोरिंग की। अचानक टीम को बोरिंग करता खेतों में देखकर किसानों ने खड़ी फसलों के नष्ट होने से विरोध किया, लेकिन टीम के अधिकारियों ने किसानों को फसल नष्ट होने पर उन्हें मुआवजा देने का आश्वासन दिया। इससे किसान भी उत्सुक होकर टीम की गतिविधियों को देखने के लिए जुटने लगे हैं।

     

    टीम के अधिकारियों ने बताया कि 14 अक्टूबर 2025 को आयल इंडिया लिमिटेड की ओर से जिला प्रशासन को पत्र भेजकर शोध कार्य की अनुमति ली थी। प्रदेश के कई जनपदों में सर्वे के बाद पेट्रोलियम पदार्थ की खोज में बोरिंग की जा रही हैं। एसडीएम छिबरामऊ ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि आयल इंडिया लिमिटेड की टीम पेट्रोलियम अन्वेषण को लेकर कार्य कर रही है। जिला प्रशासन की ओर से सहयोग किया जा रहा है। वहीं जिला खान अधिकारी संदेश पटेल ने बताया कि टीम 60 मीटर गहराई तक ड्रिल बोरिंग करेगी। बोरिंग सूखने पर बारूद से जमीन के अंदर कम तीव्रता का विस्फोट कर करेगी। इसके बाद नमूनों को लैब भेजकर पेट्रोलियम पदार्थ होने की जानकारी करेगी।

     

    इन स्थानों पर भी होगी बोरिंग

    टीम ने मलिकपुर-सौरिख रोड, गुरसहायगंज और फर्रुखाबाद जनपद में भी पेट्रोलियम पदार्थ की खोज में बोरिंग करेगी। एडीएम देवेंद्र सिंह का कहना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति या किसानों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ की खोज में पहले से सर्वे किया जा रहा है।