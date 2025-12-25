कन्नौज में SIR के तहत 10 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का हुआ डिजिटाइजेशन, 87.79 फीसदी की हुई मैपिंग

जागरण संवाददाता, कन्नौज। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में कुल 12,89,220 मतदाताओं के सापेक्ष 10,08,083 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूर्ण कर लिया गया है। कुल 8,84,966 का मैपिंग किया जा चुका है, जो 87.79 प्रतिशत है।



जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि विधानसभावार स्थिति के अनुसार विधानसभा क्षेत्र छिबरामऊ में कुल 4,80,359 मतदाताओं के सापेक्ष 3,56,430 गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए गए हैं।

3,07,784 मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण हो चुकी है। जो 86.35 प्रतिशत है। विधानसभा क्षेत्र तिर्वा में कुल 3,81,782 मतदाताओं के सापेक्ष 3,07,072 गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए गए हैं। 2,71,125 मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण हो चुकी है। जो 88.29 प्रतिशत है।

इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र कन्नौज में कुल 4,27,079 मतदाताओं के सापेक्ष 3,44,581 गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए गए हैं। 3,06,057 मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण कर ली गई है, जो 87.79 प्रतिशत है।



उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदेय स्थलों के समायोजन-संभाजन का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है, जिसे आलेख्य प्रकाशन में सम्मिलित किया गया है।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र छिबरामऊ में मतदेय स्थलों की संख्या 550 से बढ़ाकर 579 कर दी गई है। इससे 29 नए मतदेय स्थल बढ़े हैं। विधानसभा क्षेत्र तिर्वा में मतदेय स्थलों की संख्या 487 से बढ़ाकर 505 कर दी गई है। इसमें 18 नए मतदेय स्थल जोड़े गए हैं।