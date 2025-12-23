Language
    कन्नौज में ग्रामीणों का हंगामा, थाने में घुसकर लाठियों से लोडर चालक सहित 7 किसानों को पीटा

    By Amit Kuswaha Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:16 PM (IST)

    कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र में, रोड किनारे बंधी भैंस से लोडर की टक्कर के बाद ग्रामीणों ने थाने में घुसकर लोडर चालक और किसानों पर हमला कर दिया। 20 बा ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, ठठिया (कन्नौज)। कन्नौज में रोड किनारे बंधी मवेशी के टक्कर लगने के बाद ग्रामीणों की पिटाई से बचने के लिए लोडर चालक और छह किसान थाने पहुंचे। करीब 10 किलोमीटर तक पीछा करते हुए 20 बाइकों से पहुंचे 45 ग्रामीणों ने थाने में घुसकर लाठी-डंडों से लोडर चालक और किसानों को पीटकर घायल कर दिया। इससे पहले मौजूद पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते कि हंगामा करते हुए ग्रामीणों ने लोडर भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने 10 बाइकों को कब्जे में लेते हुए हमलावर 12 ग्रामीणों को हिरासत में लिया है।

    ठठिया थाना क्षेत्र के मुचआपुर उमरन निवासी आसिफ अपने लोडर से किसानों की हरी सब्जियों को भाड़े पर लादकर मंडी ले जाते हैं। मंगलवार की शाम करीब छह बजे गांव के ही किसान उस्मान, जाकिर, इसाक, अमित शुक्ला, वीरेंद्र और जगत नरायन की मटर और हरी मटर भाड़े पर लोडर में लादकर आसिफ गांव से मानीमऊ सब्जी मंडी के लिए निकले थे। क्षेत्र के मटकेपुरवा में मान सिंह की रोड किनारे बंधी भैंस में लोडर की टक्कर लग गई।

     

    ग्रामीणों को उत्तेजित होता देखकर चालक आसिफ लोडर लेकर ठठिया थाना के अंदर घुस गए। इधर 20 बाइकों से लाठी-डंडे से लैस मटकेपुर्वा के करीब 45 ग्रामीण पीछा करते हुए थाने में घुस आए। उन्होंने लाठी-डंडों से चालक आसिफ समेत सवार किसानों को पीटकर घायल कर दिया। इसके अलावा हंगामा करते हुए लोडर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। किसी तरह 20 मिनट बाद पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों को शांत कराया।

     

    थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि थाने में घुसकर मारपीट करने वाले 12 ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 10 बाइकों को कब्जे में लिया गया है। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपितों को पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

     

    घटना के दौरान थाने में मौजूद थे सिर्फ चार सिपाही

    ग्रामीणों के हमले से बचने के लिए चालक लोडर लेकर थाने में घुसा था। ग्रामीणों के हौसले इतने बुलंद थे कि वह थाने के अंदर घुस आए और पिटाई करने लगे। घटना के दौरान थाने में सिर्फ चार सिपाही मौजूद थे। थाना प्रभारी का कहना है कि वह गश्त पर थे। जानकारी मिलते ही थाने पहुंच गए थे।

     

