कन्नौज में 96 केंद्रों पर होंगे यूपी बोर्ड के एग्जाम, 47 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, कन्नौज। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए केंद्रों का निर्धारण हो गया है। जिले में 96 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षाएं होंगी। इसमें 10वीं और 12वीं के कुल 47,505 विद्यार्थी बैठेंगे। सबसे पहले बोर्ड ने 77 केंद्रों की अनंतिम सूची भेजी थी। इसमें 112 आपत्तियां आई थीं। इसमें 52 विद्यालयों ने केंद्र बनाने, तीन ने केंद्र न बनाने, 10 ने क्षमता से अधिक बच्चे होने और 47 ने केंद्र की दूरी होने की बात कहकर आपत्तियां दी थी।

