कन्नौज में पिता ने डांटा तो किशोर ने उठा लिया खौफनाक कदम, परिवार में मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, कन्नौज। पिता की डांट से आहत किशोर ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। इससे स्वजन में चीख-पुकार मच गई। सदर कोतवाली के इमलियापुर गांव निवासी कक्षा नौ का 15 वर्षीय छात्र अमन शनिवार की रात दोस्तों के साथ घूमने गया था।

इससे वह रात करीब 11 बजे घर लौटा था। दूसरे दिन रविवार को पिता राकेश कुमार ने इसी बात को लेकर डांट दिया। इससे आहत होकर सुबह आठ बजे कमरे के अंदर जाकर गमछे से अमन ने फंदा लगाकर जान दे दी।