कन्नौज में पिता ने डांटा तो किशोर ने उठा लिया खौफनाक कदम, परिवार में मची चीख-पुकार
कन्नौज के इमलियापुर गांव में पिता की डांट से आहत होकर एक 15 वर्षीय छात्र अमन ने आत्महत्या कर ली। शनिवार रात दोस्तों के साथ देर से घर लौटने पर रविवार स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कन्नौज। पिता की डांट से आहत किशोर ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। इससे स्वजन में चीख-पुकार मच गई। सदर कोतवाली के इमलियापुर गांव निवासी कक्षा नौ का 15 वर्षीय छात्र अमन शनिवार की रात दोस्तों के साथ घूमने गया था।
इससे वह रात करीब 11 बजे घर लौटा था। दूसरे दिन रविवार को पिता राकेश कुमार ने इसी बात को लेकर डांट दिया। इससे आहत होकर सुबह आठ बजे कमरे के अंदर जाकर गमछे से अमन ने फंदा लगाकर जान दे दी।
बेटे का शव लटका देखकर राकेश कुमार और परिवार के अन्य लोगों बिलख उठे। सदर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किशोर ने आत्महत्या कर ली है। मामले की जांच कराई गई है।
