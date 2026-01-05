Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कन्नौज में पिता ने डांटा तो किशोर ने उठा लिया खौफनाक कदम, परिवार में मची चीख-पुकार

    By Soham Prakash Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:05 AM (IST)

    कन्नौज के इमलियापुर गांव में पिता की डांट से आहत होकर एक 15 वर्षीय छात्र अमन ने आत्महत्या कर ली। शनिवार रात दोस्तों के साथ देर से घर लौटने पर रविवार स ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। पिता की डांट से आहत किशोर ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। इससे स्वजन में चीख-पुकार मच गई। सदर कोतवाली के इमलियापुर गांव निवासी कक्षा नौ का 15 वर्षीय छात्र अमन शनिवार की रात दोस्तों के साथ घूमने गया था।

    इससे वह रात करीब 11 बजे घर लौटा था। दूसरे दिन रविवार को पिता राकेश कुमार ने इसी बात को लेकर डांट दिया। इससे आहत होकर सुबह आठ बजे कमरे के अंदर जाकर गमछे से अमन ने फंदा लगाकर जान दे दी।

    बेटे का शव लटका देखकर राकेश कुमार और परिवार के अन्य लोगों बिलख उठे। सदर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किशोर ने आत्महत्या कर ली है। मामले की जांच कराई गई है।

    यह भी पढ़ें- यूपी में रेलवे कर्मचारी की चाकू घोंपकर हत्या, बाइक सवार तीन युवकों ने घटना को दिया अंजाम; इलाके में फैली सनसनी