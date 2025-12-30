Language
    मां की डांट से नाराज किशोरी ने उठाया आत्मघाती कदम, परिवार में मचा कोहराम

    By Rahul Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:41 PM (IST)

    कन्नौज के निगोह खास में मां की डांट से नाराज होकर 16 वर्षीय किशोरी नंदनी ने दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह देर शाम बाजार से लौटी थी, जिस पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण कन्नौज। ग्राम निगोह खास में मां की डांट से क्षुब्ध किशोरी ने पहली मंजिल पर बने कमरे में दुपट्टे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। रात में जब मां ने शव को फंदे पर लटका हुआ देखा तब घटना की जानकारी हुई।

    निगोह खास निवासी 16 वर्षीय नंदनी पुत्री अखिलेश सक्सेना नगर के प्रभात कुमार दुबे गर्ल्स इंटर कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा थी। रविवार को वह छिबरामऊ बाजार करने आई थी, जहां से देर शाम लौटकर गई।

    देर से वापस आने पर मां उमा देवी ने उसे डांट दिया, जिससे नंदनी नाराज हो गई। रात में स्वजन घर में नीचे सोए हुए थे। रात में करीब डेढ़ बजे उमा देवी की नींद खुली तो नंदनी बिस्तर पर नहीं थी। उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो पहली मंजिल पर बने कमरे में उसका शव दुपट्टे के फंदे से लटक रहा था।

    उनकी चीख-पुकार सुनकर स्वजन भी पहुंच गए और शव को फंदे से नीचे उतारा। स्वजन ने बताया कि मृतका एक भाई व एक बहन थी। प्रभारी निरीक्षक विष्णुकांत तिवारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

