नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 10 युवतियों से 50-50 हजार की ठगी, नौकरी न मिलने पर जमकर किया हंगामा

संवाद सहयोगी, जागरण कन्नौज। स्वास्थ्य महकमे में स्टाफ नर्स की नौकरी आउटसोर्सिंग से दिलाने के नाम पर युवतियों ने 50-50 हजार रुपये ठग लिए। रुपये लेने के बाद नौकरी नहीं लगी तो युवतियां भड़क गईं। आरोपित की दुकान पर पहुंचकर हंगामा किया। मामला कोतवाली पहुंच गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।



सोमवार दोपहर काेतवाली रोड पर दुर्गा नगर में एक क्लीनिक पर करीब 10 युवतियां और कुछ ग्रामीण पहुंचे। युवतियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इससे आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवतियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपित युवक ने स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के पद पर आउटसोर्सिंग से नौकरी दिलाने के नाम पर 50-50 हजार रुपये ले लिए थे। नौकरी लगने के बाद एक लाख 20 हजार रुपये और देने थे।