यूपी के कन्नौज में महिला की हत्या कर डकैती डालने वाले ससुर और दामाद की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। दोनों की तलाश में पुलिस टीमें बलरामपुर उन्नाव लखनऊ और पंजाब में दबिश दे रही हैं। दामाद के खिलाफ दर्ज 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

जागरण संवाददाता, कन्नौज। महिला की हत्या कर डकैती डालने वाले ससुर और दामाद की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। दोनों की तलाश में पुलिस टीमें बलरामपुर, उन्नाव, लखनऊ और पंजाब में दबिश दे रही हैं। दामाद के खिलाफ दर्ज 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मकरंदनगर के कुतुलूपुर में रहने वाली सुनीता श्रीवास्तव के घर में बलरामपुर जिले के तुलसीपुर के गांव नथाई प्रेमनगर निवासी जसवंत उर्फ पंकज चौहान टायल्स लगाने का काम कर रहा था। सोमवार को जसवंत उन्नाव जनपद निवासी दामाद सूरज कश्यप के साथ अलग-अलग बाइकों से सुनीता के घर पहुंचा। बंधक बनाकर सुनीता की हत्या कर दी थी। इसके बाद उनकी बड़ी बेटी कोमल को बंधक बना पीटने के बाद पांच लाख रुपये व 10 लाख के जेवर लूट ले गए थे।