    कन्नौज में महिला की हत्या कर डकैती डालने वाले ससुर-दामाद पर 25 हजार का इनाम, पंजाब तक दब‍िश तेज

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:32 PM (IST)

    यूपी के कन्नौज में महिला की हत्या कर डकैती डालने वाले ससुर और दामाद की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। दोनों की तलाश में पुलिस टीमें बलरामपुर उन्नाव लखनऊ और पंजाब में दबिश दे रही हैं। दामाद के खिलाफ दर्ज 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    आरोपी सूरज कश्यप और जसवंत उर्फ पंकज चौहान।- फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। महिला की हत्या कर डकैती डालने वाले ससुर और दामाद की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। दोनों की तलाश में पुलिस टीमें बलरामपुर, उन्नाव, लखनऊ और पंजाब में दबिश दे रही हैं। दामाद के खिलाफ दर्ज 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    मकरंदनगर के कुतुलूपुर में रहने वाली सुनीता श्रीवास्तव के घर में बलरामपुर जिले के तुलसीपुर के गांव नथाई प्रेमनगर निवासी जसवंत उर्फ पंकज चौहान टायल्स लगाने का काम कर रहा था। सोमवार को जसवंत उन्नाव जनपद निवासी दामाद सूरज कश्यप के साथ अलग-अलग बाइकों से सुनीता के घर पहुंचा। बंधक बनाकर सुनीता की हत्या कर दी थी। इसके बाद उनकी बड़ी बेटी कोमल को बंधक बना पीटने के बाद पांच लाख रुपये व 10 लाख के जेवर लूट ले गए थे।

    दोनों की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित

    एसपी विनोद कुमार ने मंगलवार को दोनों की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। एसपी ने बताया कि सूरज कश्यप पर उन्नाव, लखनऊ समेत अन्य शहरों में 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके के संगम सिटी भी में कुछ दिन पूर्व मकान खरीदा था। इस मकान की वह किस्त नहीं अदा कर पाया है। सूरज कश्यप ने जसवंत की बड़ी बेटी शिवानी से प्रेम विवाह किया था। ससुर और दामाद इससे पहले पंजाब और राजस्थान में भी रहे हैं।

