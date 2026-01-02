कन्नौज में दर्दनाक हादसा: डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, महिला के सिर पर चढ़ा डंपर का पहिया; मची चीख-पुकार

संवाद सहयोगी, जागरण कन्नौज। डंपर की टक्कर लगने से बाइक सवार मां की मौत हो गई और बेटा जख्मी हो गया। टक्कर लगने के बाद डंपर लेकर चालक भाग गया। घायल को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

ठठिया थाना क्षेत्र के गुरौली गांव निवासी 55 वर्षीय बेबी बेगम पत्नी स्व. अनवार खां गुरुवार को अपने बेटे 24 वर्षीय नायाब खां के साथ बाइक से मायके कन्नौज के फरिखापुर गांव जा रहीं थीं। तभी तिर्वा-कन्नौज रोड पर ईशन नदी पुल के पास आशा कोल्ड स्टोरेज के सामने पीछे से आ रहे डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक समेत नायाब फुटपाथ पर जा गिरे और बेबी बेगम रोड पर ही गिर गईं।