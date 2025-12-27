Language
    कन्नौज में दिल दहला देने वाला हादसा, चूल्हे पर आग तापते समय जिंदा जली मासूम, बेबस देखता रहा दिव्यांग मामा

    By Rahul Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:42 PM (IST)

    कन्नौज के गोपाल नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहाँ चूल्हे पर आग ताप रही पाँच वर्षीय प्राची उसमें गिरकर गंभीर रूप से झुलस गई और मौके पर ही उसकी मौत हो ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, गुरसहायगंज (कन्नौज)। कन्नौज में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक पांच साल की मासूम आग की चपेट में आ गई। वह कुछ ही देर में जिंदा जलने लगी। वहीं पर दिव्यांग मामा असहाय होकर उसे देखता रह गया। दिव्यांग होने की वजह से वह बचा न सका।

    नानी के घर में चूल्हे से आग ताप रही मासूम बालिका चूल्हे में गिर गई और आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। हादसे के वक्त घर पर मौजूद दिव्यांग मामा असहाय होने की वजह से भांजी को जिंदा जलता देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सका। मां और नानी किसी कार्य से बाहर गई हुई थीं। ऐसी परिस्थिति में समय रहते उपचार के अभाव में मासूम की जान चली गई।

     

    घर से बाहर गई थीं मां और नानी

    इटावा के ग्राम बैसोली घाट निवासी अंकित दिवाकर की पांच वर्षीय पुत्री प्राची कस्बा के मुहल्ला गोपाल नगर निवासी नानी सुशीला देवी के घर पर रह रही थी। शनिवार की शाम करीब साढ़े चार बजे वह घर में रखे छप्पर के नीचे चूल्हे की आग ताप रही थी। तभी चूल्हे में गिर कर आग की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। घर पर लाचार मामा के सिवाय किसी और के न होने और उपचार न मिल पाने के कारण घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के समय मां शिवानी व नानी सुशीला देवी किसी कार्य से बाहर गई हुई थीं।

     

    न बोल पाते न चल सकते मामा

    घर पर मौजूद दिव्यांग मामा सूरज न बोल पाता और न ही चल सकता है। वह दोनाें हाथों से भी दिव्यांग है। इसलिए वह चाह कर भी कुछ कर नहीं सका। सूचना पर पहुंची मां और नानी मासूम को मृत पाकर अचेत हो गईं। स्वजन में चीख पुकार मच गई। अंकित के मुताबिक प्राची उनकी इकलौती संतान थी। कोतवाली प्रभारी अजय अवस्थी ने बताया कि हादसे की सूचना नहीं मिली है। सूचना मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।