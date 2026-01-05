गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर हादसा, ट्रैक्टर में पीछे से टकराई तेज रफ्तार मिनी ट्रक, दो की मौत, तीन घायल

संवाद सहयोगी, छिबरामऊ (कन्नौज)। गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर आलू लादकर निगम मंडी जा रहे ट्रैक्टर में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार था कि मिनी ट्रक चालक व ट्रैक्टर पर बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक समेत तीन लोग घायल हो गए। घायलों को 100 शैया अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से एक युवक को गंभीर हालत में तिर्वा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

सोमवार को क्षेत्र के ग्राम जगतपुर निवासी अतुल कुमार का ट्रैक्टर गांव के ही ननके कठेरिया का आलू लादकर छिबरामऊ निगम मंडी जा रहा था। ट्रैक्टर पर गांव के ही 42 वर्षीय मुकेश सिंह उर्फ नीटू पुत्र अशोक कुमार व 35 वर्षीय विजय पुत्र रामशंकर बैठे थे। ट्रैक्टर को गांव का ही गुड्डू वर्मा पुत्र प्रयाग नरायन चला रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर ग्राम सलेमपुर के सामने शहीद कमलेश कुमार पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी।

यह मिनी ट्रक जौनपुर से टायर का स्क्रब भरकर गाजियाबाद जा रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर पर बैठे लोग दूर जा गिरे। हादसे में मुकेश सिंह उर्फ नीटू व मिनी ट्रक चालक जनपद सुल्तानपुर के थाना चांदा के ग्राम कोथराकला निवासी 30 वर्षीय रामेंद्र पुत्र रामलौत की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि ट्रैक्टर चालक गुड्डू वर्मा, उस पर बैठे विजय व मिनी ट्रक में लेटकर सो रहे जनपद सुल्तानपुर के थाना करौदीकला के ग्राम कटघरपुरे चैहान निवासी 40 वर्षीय संजय पुत्र रामसहाय घायल हो गए।

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। सभी घायलों को 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद विजय को गंभीर हालत में तिर्वा स्थित डा. भीमराव रामजी आंबेडकर मेडिकल कॉलेज तिर्वा लिए रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना पाकर एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी, सीओ सुरेश कुमार मलिक व प्रभारी निरीक्षक विष्णुकांत तिवारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने दोनों शवों को 100 शैया अस्पताल की माच्र्युरी में रखवा दिया। प्रभारी निरीक्षक विष्णुकांत तिवारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, तहरीर मिलते ही मामले की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

हाथ का प्लास्टर कटवाने सीएचसी जा रहे थे मुकेश मुकेश सिंह के स्वजन ने बताया कि करीब एक माह पहले बाइक की टक्कर से मुकेश के हाथ की उंगली टूट गई थी। जिस पर उन्हांेने प्लास्टर चढ़वाया था। सोमवार को वह गांव के ही विजय के साथ प्लास्टर कटवाने के लिए छिबरामऊ जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। मुकेश के परिवार में पत्नी पूनम सिंह के अलावा एक बेटा अक्षय है। मुकेश खेतीबाड़ी करके परिवार का भरण-पोषण करते थे। वहीं मिनी ट्रक में बैठे संजय गाजियाबाद की लोहा फैक्ट्री में कार्य करते हैं। वह वापस गाजियाबाद जा रहे थे।