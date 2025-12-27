कन्नौज के पूर्व बाईपास पर बनेगा मेजर जंक्शन, करीब तीन करोड़ की लागत से होगा निर्माण

पूर्वी बाईपास पर बनेगा मेजर जंक्शन, असुविधा व जाम से मिलेगी निजात

करीब तीन करोड़ की लागत से होगा निर्माण, आरओ की संस्तुति मिलने की देरी

संवाद सहयोगी, छिबरामऊ (कन्नौज)। कन्नौज नगर के पूर्वी बाईपास पर लंबे समय से चल रहे मेजर जंक्शन के निर्माण की मांग अब पूरी हो गई है। यहां मेजर जंक्शन बनाने के लिए एनएचएआई के मुख्यालय से ड्राइंग (नक्शा) को मंजूरी मिल गई है और इसके लिए लगभग तीन करोड़ का बजट भी आवंटित कर दिया गया है। लगभग डेढ़ माह में मेजर जंक्शन का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके बनने के बाद कानपुर, दिल्ली, तालग्राम व सौरिख की तरफ जाने वाले वाहनों को असुविधा व जाम से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा पैदल जाने वाले लोग भी सुरक्षित निकल सकेंगे।

मेजर जंक्शन के लिए बजट की स्वीकृत के बाद इसकी अनुमति के लिए फाइल को क्षेत्रीय कार्यालय भेजा गया है। क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति मिलते ही निर्माण शुरू हो जाएगा। पूर्वी बाईपास पर अभी दिन भर जाम के हालात रहते हैं। यहां से गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर कानपुर व दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों के अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए सौरिख व तालग्राम जाने वाले वाहनों को खासी असुविधा होती है। जंक्शन का निर्माण होने के बाद प्रत्येक जगह जाने वाले वाहनों की अलग लेन बन जाएगी और आसानी से गंतव्य तक बिना किसी असुविधा या जाम के जा सकेंगे।



जंक्शन का कार्य उच्च प्राथमिकता में शामिल किया गया है। रोड सेफ्टी टीम के आडीटर से चेक कराने के बाद ड्राइंग में कुछ बदलाव किया गया है। ड्राइंग विकसित होने के बाद दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बाद में कुछ नए सुझाव को शामिल किया गया है, जिससे एस्टीमेट में कुछ संशोधन होना है। एक से डेढ़ माह के अंदर मेजर जंक्शन निर्माण शुरू करा दिया जाएगा।

पंकज यादव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई

19 जून 2024 को हाईकोर्ट के आदेश पर हटवाया गया था अतिक्रमण पूर्वी बाईपास पर मेजर जंक्शन बनाने के लिए 31 मई 2024 को हाईकोर्ट के आदेश के बाद 19 जून 2024 को जिला प्रशासन ने यहां पर अधिग्रहीत की गई दुकानों को तोड़कर अतिक्रमण हटवा दिया था और मेजर जंक्शन बनाने के लिए मुक्त कराई गई जमीन एनएचएआई के सिपुर्द कर दी थी।



खाली कराई गई जगह पर हो गया अतिक्रमण मेजर जंक्शन बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अधिग्रहीत जमीन को खाली कराकर एनएचएआई के सिपुर्द दिया। लेकिन एनएचएआई यहां पर डेढ़ वर्ष से कोई कार्य नहीं कर सकी। जिसके चलते इस खाली जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो गया। बसों को खड़ा करने से लेकर चाट-पकौड़ी के खोमचे भी यहां पर लगने लगे। इसके अलावा टेंपो व टैक्सियां भी खड़ी होने लगीं।



