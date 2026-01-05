कन्नौज में अगरबत्ती कारोबारी के घर से चोरों ने 10.84 लाख का माल किया पार, पुलिस ने घटना को बताया संदिग्ध
कन्नौज में अगरबत्ती कारोबारी ऐश मोहम्मद के घर चोरी की घटना सामने आई है। परिवार शादी समारोह से लौटा तो घर का ताला टूटा मिला और 10.84 लाख रुपये के जेवर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कन्नौज। अगरबत्ती कारोबारी के घर चोरी का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने जांच के बाद मामला संदिग्ध बताते हुए पूछताछ की है।
शहर के मोहल्ला बगिया फजल इमाम निवासी अगरबत्ती कारोबारी ऐश मोहम्मद ने रविवार की सुबह सदर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह को तहरीर दी, तहरीर में बताया कि वह शनिवार की की सुबह 10 बजे हरदोई जनपद के कस्बा बिलग्राम में रहने वाले रिश्तेदार के यहां एक वैवाहिक समारोह में परिवार के साथ गए थे।
रात दो बजे लौटने के बाद घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला और सामान बिखरा मिला। अलमारी में रखे दो हार, तीन अंगूठी, दो सोने की चेन और चार जोड़ी पायल और 84 हजार नकद रुपये गायब मिले।
इससे 10 लाख के जेवर और 84 हजार रुपये चोरी हो गए। सदर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित और पड़ोसियों के घर में कैमरे लगे हैं, जांच में चोरी करते कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एसपी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच कराई गई है। साक्ष्य मिलने के बाद मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।